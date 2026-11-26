Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Центре татарской культуры Бугульмы прошел творческий мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с главой района Дамиром Фаттаховым участники изготовили подарки для своих мам.

Во время встречи руководитель района пообщался с ребятами и поддержал их творческие начинания. Он отметил важность создания условий, в которых дети с ОВЗ могут заниматься творчеством и общаться.

Мастер-класс прошел в преддверии Дня матери. Сделанные своими руками подарки ребята смогут вручить самым близким людям.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что людям с ограниченными возможностями здоровья важно создавать условия не только для трудоустройства, но и для творческой самореализации. «Людям нужно помогать не только с трудоустройством, но и развивать их творческий потенциал», – подчеркнул глава государства на встрече с людьми с инвалидностью и представителями общественных организаций.