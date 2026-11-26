«Рубин» поправил-таки положение в РПЛ и Кубке. В решающем матче за весну в Кубке России казанцы не без проблем дожали прямых конкурентов из «Родины», а Нигматуллин вновь показал, кто главный специалист по пенальти. Как Олег Кузьмин справился с кубковой проверкой — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» тотально доминировал, но пропустил почти с первой атаки гостей

Наследство, которое Олег Кузьмин получил в Кубке России от Франка Артиги, сложно было назвать подарочным. Уже через несколько дней после назначения исполняющим обязанности главного тренера ему предстояло сразу же сразиться со «Спартаком», а под конец ноября решать судьбу последней путевки в плей-офф Пути регионов в матче с «Родиной». Москвичи еще в августе разгромили казанцев 5:0. Пожалуй, это была худшая игра нынешнего сезона.

Перед игрой складывалось впечатление, что в РФС, кажется, сделали все возможное, чтобы на трибунах собралось как можно меньше людей: начало в половине девятого вечера, при дожде со снегом и около нуля на термометре. Но зато организовали трансляцию по федеральному спортивному телеканалу. На 45-тысячной «Ак Барс Арене» в итоге собралось всего 2638 зрителей. После игры Кузьмин отдельно поблагодарил тех, кто все-таки приехал поддержать команду в такую погоду: «Я тоже хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку в столь поздний час, в столь холодную погоду. Им огромное спасибо, и мы постараемся в будущем их радовать».

Никто не сомневался, что и. о. главного тренера пойдет на ротацию в Кубке России, даже с учетом статуса решающего матча – Премьер-лига приоритетнее. В воротах появился Артур Нигматуллин, внезапно в центре обороны – Дмитрий Кабутов, а также Илья Рожков, Жахонгир Урозов и Дениль Мальдонадо. Шанс с первых минут получили и Назми Грипши с Даниилом Моториным. При этом полностью экспериментальным состав назвать было нельзя: в центре поля остались Богдан Йочич и Велдин Ходжа, а впереди вышел Руслан Безруков.

Но центральной темой перед матчем все же оставалось качество поля на «Ак Барс Арене». После матча с «Зенитом» на поле остались заметные земляные проплешины, мяч регулярно менял направление после отскока. Если в предыдущей встрече этот фактор скорее помогал казанцам, то теперь мешал их позиционным атакам. Приходилось отказываться от привычного розыгрыша низом и чаще использовать верховые передачи.

Но даже такие условия не помешали хозяевам забрать инициативу. Уже на 10-й минуте Йочич на подступах к штрафной отобрал мяч у защитника, и Моторин получил возможность убежать один на один, однако переиграть Илью Свинова не сумел. «Родина» ответила попаданием в перекладину, но затем надолго отдала мяч сопернику. Рожков угодил в штангу после передачи Моторина, Грипши не сумел обработать отличный заброс Кабутова, а казанцы продолжали искать свободные зоны в обороне гостей.

По ходу первого получаса «Рубин» нанес уже девять ударов по воротам. В общей сложности за матч преимущество хозяев по этому показателю составило 14:8, по ударам в створ – 7:4. Но вот с завершением все время были какие-то проблемы. Москвичи оставляли серьезные свободные зоны в обороне, словно приглашая – забивай. Мяч упорно в раму не шел – то Свинов выручал, то ворота принимали мяч на себя.

«Родина» же выжала максимум – при первой же осознанной и организованной атаке на 38-й минуте Магомедхабиб Абдусаламов, переиграв Урозова по идеальной диагонали, доставил мяч вперед, а Артем Максименко воспользовался ошибкой Кабутова и отправил мяч в ворота Нигматуллина.

Еще недавно «Рубин» сам заставлял «Зенит» расплачиваться за редкие провалы в защите, а теперь казанцы почувствовали себя на месте петербуржцев: контроль, территориальное преимущество – и пропущенный гол практически с первой серьезной возможности соперника. Кузьмин после игры не стал сваливать ответственность за эпизод на одного Кабутова.

«Как правило, пропущенный гол – это цепь ошибок, и здесь просто он оказался в самой концовке, да и я не думаю, что там есть такая большая его вина. Понятно, что он виноват, но тем не менее до этого тоже была цепочка из ошибок. Если бы она не произошла, ничего бы не было», – объяснил тренер. В его оценке прозвучало важное замечание: проблема была не только в последнем действии защитника, но и в том, что позволило «Родине» довести атаку до удара.

Главный тренер москвичей Джонатан Альба после матча признал, что первый тайм его команда провела неровно: «Второй тайм мне понравился больше. В первом команда не была стабильна: один хороший эпизод сменялся плохим, после двух точных передач мы ошибались в следующем действии. Теряли мяч, иногда по восемь-десять раз за один эпизод. Мы говорили об этом в перерыве».

При этом Альба не стал делать вид, что ротация «Рубина» стала для него неожиданностью. «Мы не знали, кто будет играть на Кубок. Обычно в таких матчах бывает ротация, поэтому мы не знали состав, но плюс-минус то, что они делали, было привычно для “Рубина”», – объяснил испанец.

«Был план, мы его придерживались»: Кузьмин достал главные козыри со скамейки

В перерыве пришлось менять Дардана Шабанхаджая. Австриец только-только недавно восстановился и начал возвращаться в игровой ритм, успев помочь «Рубину» дожать «Зенит», но, к сожалению, снова почувствовал дискомфорт. Вместо него вышел Даниил Кузнецов, который активизировал правый фланг, но брака в его действиях хватало, а попытки сыграть дриблера редко приводили к реальной пользе. Кузьмин объяснил, что тренерский штаб не стал рисковать здоровьем футболиста: «Дардан почувствовал дискомфорт, то, что его беспокоило раньше, поэтому попросил замену. Мы, соответственно, решили не рисковать. В принципе, надеюсь, все будет нормально».

Позднее на поле появились Юкич и Сальседо, а затем Начо Сааведра. Получилось, что исправлять ситуацию пришлось футболистам, которые обычно играют в чемпионате. После игры «ТИ-Спорт» уточнил у Кузьмина, были ли это экстренные меры, чтобы спасать матч, или «план, которого придерживались». «Нет-нет, это у нас были плановые замены, и мы планировали некоторым футболистам дать 30–35 минут», – уточнил он.

Так или иначе, это сработало. Именно Юкич и Сальседо организовали ответный гол. Александар после передачи Ильи Рожкова из глубины ворвался по левому флангу, добрался до лицевой линии и, уйдя от защитника, покатил мяч партнеру. Итальянец убрал соперника замахом и пробил из-за пределов штрафной. Рикошет изменил траекторию мяча, Свинов на противоходе среагировать уже не успел.

Юкич, пропустивший часть сезона из-за травмы, после матча не скрывал радости от возвращения. «Я очень рад, что вернулся в команду и мог помогать с ассистом и что забил пенальти. Каждая травма – тяжело. Хочешь быть на поле, хочешь помогать команде. Самое главное, что сейчас вернулся, и постараюсь вернуть мое качество и показать лучший футбол на поле».

Отдельно полузащитник отметил отношение нового тренерского штаба: «Он сказал просто: “Покажи свое лучшее качество, мы в тебя верим”. И это мне помогает».

Однако не обошлось в этом матче и без игроков, которых похвалить сложно. Серьезные вопросы возникли к действиям Урозова и Мальдонадо. Кузьмин не стал отрицать ошибки защитников, но напомнил, что у некоторых футболистов сейчас недостаточно игровой практики.

«Недостаток, может быть, игровой практики? Я думаю, скорее всего, это недостаток игровой практики плюс то, что сейчас Урозов тоже несколько дней выпал: после сборной приехал, он не очень хорошо себя чувствовал, поэтому его и не было в заявке в предыдущем матче. Поэтому, думаю, все вот это вместе», – пояснил исполняющий обязанности главного тренера.

Отдельно Кузьмин оценил эксперимент с Кабутовым в центре обороны.

«Достаточно неплохо, неплохо он сыграл», – коротко резюмировал специалист. При этом по ходу матча «Рубин» менял структуру игры, временами переходя на четверых защитников и активнее используя продвижение крайних игроков. Этот вариант в свое время хотел использовать Артига, но на постоянной основе так и не перешел.

В концовке хозяева еще могли вырвать победу. Моторин выиграл верховую борьбу в центре поля и отправил мяч на ход Сальседо, который мог убегать на вратаря, но защитник «Родины» успел вмешаться. Сам Моторин по-прежнему нуждается в голе, который мог бы вернуть ему уверенность. Кузьмин считает, что форварду прежде всего не хватает именно психологической раскрепощенности: «Хорошо то, что есть моменты у него. Может быть, не хватает психологии, уверенности. Нужно забить гол, я думаю, должно пойти. Он такой игрок штрафной: если есть момент, он его реализовывал».

До конца основного времени команды так и не определили победителя. Для «Рубина» это означало очередную серию пенальти в нынешнем розыгрыше Кубка – и очередную возможность для Нигматуллина напомнить, что в этом компоненте он один из главных козырей команды.

Нигматуллин становится злым гением соперников «Рубина» в сериях пенальти

Серия началась с точного удара Александара Юкича. «Родина» ответила попыткой Солтмурада Бакаева, но тот пробил выше ворот – видимо, по старой памяти. Затем Эдди Сальседо не сумел переиграть Илью Свинова – вратарь москвичей отразил удар итальянца.

После этого настало время Нигматуллина. Артур справился с попыткой Лео Гогличидзе, а затем отразил удар Брайана Мансильи. Казанцы тем временем продолжали реализовывать свои попытки: Начо Сааведра был точен, а Богдан Йочич поставил точку в серии.

«Рубин» реализовал три удара из четырех, «Родина» не забила ни одного: вратарь казанцев сделал два сейва, но именно они и стали решающими. Итог – 3:0 в серии пенальти.

Это уже третий (!) матч, в котором Нигматуллин «затащил» казанцев в сериях пенальти Кубка России: до того он мощно отыграл в домашнем матче со «Спартаком», а в гостях с «Оренбургом» вытащил вторую победу. А теперь подарил казанцам шанс в Кубке России.

После матча Кузьмин признается, что специального изначального плана на случай серии пенальти у тренерского штаба не было: «Ставки на пенальти у нас не было, мы хотели победить в основное время. А то, что так сложилось в этом розыгрыше Кубка для Артура: три игры вытащил – он большой молодец».

Правда, сам Кузьмин не скрывал, что предпочел бы больше не доводить матчи до одиннадцатиметровых. «В будущем хотелось бы решать все в основное время. Достаточно в этом розыгрыше серий пенальти», – заметил он.

В итоге казанцы выполнили главную задачу: заняли третье место в группе и продолжат борьбу в Пути регионов. Матч получился не самым убедительным с точки зрения реализации, но показал сразу несколько важных вещей. Кузьмин постепенно возвращает в игру футболистов, которые при Артиге получали мало времени.

В марте казанцев ждет «Волга» из Ульяновска в первом раунде плей-офф Пути регионов, но сейчас все мысли – о последнем домашнем матче года с «Акроном».