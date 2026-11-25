В Казани отпраздновали 150-летие Казанского педагогического колледжа
В Казани сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Казанского педагогического колледжа. С юбилеем педагогический коллектив образовательного учреждения и его ветеранов поздравили Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Обеспечение высокого качества образования и повышения престижа профессии учителя являются приоритетными направлениями развития системы образования в Татарстане, приняты соответствующие государственные программы и комплекс мер поддержки педагогов. Являясь ресурсным центром по подготовке педагогических кадров, Казанский педагогический колледж вносит весомый вклад в реализацию значимых республиканских и федеральных проектов», – сказал спикер парламента.
По случаю празднования 150-летия Казанского педагогического колледжа в Казани прошел Всероссийский форум «Лидерство, проверенное временем и инновациями: учить так, чтобы завтрашний день начался сегодня». По словам Абдулганиева, тема этого форума точно отражает достижения и опыт коллектива педколледжа.
«Опираясь на традиции, колледж уверенно шагает в ногу со временем, обеспечивая подготовку востребованных специалистов и уделяя особое внимание патриотическому воспитанию, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и гражданского единства. Высокий профессионализм, преданность делу, наставничество и подвижничество снискали вашему коллективу заслуженное признание и незыблемый авторитет в педагогическом сообществе, среди обучающихся и их родителей», – подчеркнул он.
Хадиуллин добавил, что Казанский педагогический колледж имеет богатую историю и сегодня обеспечивает детские сады и школы специалистами высокого уровня. «Его история – в судьбах выпускников, наших детей и родителей. Учителя начальных классов – это люди, которые создают фундамент личности, системы образования. Спасибо за ваш труд, за любовь к детям. Вы выполняете серьезную добрую миссию для Татарстана и в целом для России», – заявил он.
На праздничном мероприятии Абдулганиев вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета РТ выдающимся педагогам Казанского педагогического колледжа. А Хадиуллин наградил победителей республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель года» среди профессиональных образовательных организаций Татарстана.
Среди финалистов конкурса со стажем работы от одного до трех лет первое место занял педагог Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королева Сергей Авраменко, второе – Анфиса Спирина из Чистопольского сельскохозяйственного техникума им. Г.И. Усманова, третье – Анастасия Иванова из Казанского театрального училища им. Ш.Х. Биктемирова.
Среди финалистов со стажем работы более трех лет первого места удостоился педагог Бугульминского машиностроительного техникума Иван Толстошеев, второго – Динар Хайруллин из Казанского техникума информационных технологий и связи, третьего – Мадина Бекбулатова из Набережночелнинского политехнического колледжа.
Глава Минобрнауки также наградил победителей гранта по поддержке ученых и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в области русского языка и литературы.
В Казанском педагогическом колледже реализуется семь основных профессиональных образовательных программ: «Преподавание в начальных классах, «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем».
В сентябре 2014 года в колледже открылся Ресурсный центр по подготовке педагогических кадров республики. С этого года организация участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Педагогика».