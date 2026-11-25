Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Казанского педагогического колледжа. С юбилеем педагогический коллектив образовательного учреждения и его ветеранов поздравили Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Обеспечение высокого качества образования и повышения престижа профессии учителя являются приоритетными направлениями развития системы образования в Татарстане, приняты соответствующие государственные программы и комплекс мер поддержки педагогов. Являясь ресурсным центром по подготовке педагогических кадров, Казанский педагогический колледж вносит весомый вклад в реализацию значимых республиканских и федеральных проектов», – сказал спикер парламента.

По случаю празднования 150-летия Казанского педагогического колледжа в Казани прошел Всероссийский форум «Лидерство, проверенное временем и инновациями: учить так, чтобы завтрашний день начался сегодня». По словам Абдулганиева, тема этого форума точно отражает достижения и опыт коллектива педколледжа.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Опираясь на традиции, колледж уверенно шагает в ногу со временем, обеспечивая подготовку востребованных специалистов и уделяя особое внимание патриотическому воспитанию, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и гражданского единства. Высокий профессионализм, преданность делу, наставничество и подвижничество снискали вашему коллективу заслуженное признание и незыблемый авторитет в педагогическом сообществе, среди обучающихся и их родителей», – подчеркнул он.

Хадиуллин добавил, что Казанский педагогический колледж имеет богатую историю и сегодня обеспечивает детские сады и школы специалистами высокого уровня. «Его история – в судьбах выпускников, наших детей и родителей. Учителя начальных классов – это люди, которые создают фундамент личности, системы образования. Спасибо за ваш труд, за любовь к детям. Вы выполняете серьезную добрую миссию для Татарстана и в целом для России», – заявил он.

На праздничном мероприятии Абдулганиев вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета РТ выдающимся педагогам Казанского педагогического колледжа. А Хадиуллин наградил победителей республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель года» среди профессиональных образовательных организаций Татарстана.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Среди финалистов конкурса со стажем работы от одного до трех лет первое место занял педагог Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королева Сергей Авраменко, второе – Анфиса Спирина из Чистопольского сельскохозяйственного техникума им. Г.И. Усманова, третье – Анастасия Иванова из Казанского театрального училища им. Ш.Х. Биктемирова.

Среди финалистов со стажем работы более трех лет первого места удостоился педагог Бугульминского машиностроительного техникума Иван Толстошеев, второго – Динар Хайруллин из Казанского техникума информационных технологий и связи, третьего – Мадина Бекбулатова из Набережночелнинского политехнического колледжа.

Глава Минобрнауки также наградил победителей гранта по поддержке ученых и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в области русского языка и литературы.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казанском педагогическом колледже реализуется семь основных профессиональных образовательных программ: «Преподавание в начальных классах, «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем».

В сентябре 2014 года в колледже открылся Ресурсный центр по подготовке педагогических кадров республики. С этого года организация участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Педагогика».