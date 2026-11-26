Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

В Москве, в Академии спорта «Динамо», состоялся Чемпионат России по прикладному рукопашному бою. Спортсмены сборной команды Республики Татарстан подтвердили статус одной из сильнейших сборных в стране, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

В возрастной группе 38–49 лет (мужчины) отличились сразу несколько представителей Татарстана: Александр Глазистов занял 2‑е место в весовой категории свыше 95 кг, Ильдар Мухаметшин – 2‑е место в категории до 65 кг, а Рамис Загидуллин стал бронзовым призером в категории до 95 кг. В возрастной группе 50–60 лет (мужчины) 3‑е место в весовой категории до 85 кг завоевал Александр Белов.

Особого успеха добилась женская команда: в весовой категории до 60 кг спортсмены из Татарстана заняли весь пьедестал. Первое место досталось Альбине Глазистовой, второе – Руфине Корчагиной, третье – Диане Хакимуллиной.

Высокие результаты были показаны и в командных поединках (раздел «1+1»): дуэт Глазистова и Загидуллина стал третьим среди мужчин, а пара Глазистовой и Хакимуллиной завоевала 2‑е место среди женщин.

Еще один представитель Татарстана, Роман Корчагин, выступил в мужской сетке и также стал бронзовым призером. Григорий Корчагин остался без медали: в своей группе он уступил титулованным соперникам – мастерам спорта России и мастерам спорта международного класса.

По словам руководителя Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александра Даренкова, успешное развитие направления «прикладной рукопашный бой» в Татарстане напрямую связано с работой руководителя Республиканской спортивной федерации, депутата Государственного Совета Республики Татарстан Александра Комисарова – ему он выразил особую благодарность.

«Победы спортсменов из нашей республики на Чемпионате России открывают дорогу Татарстану на Чемпионат Мира, который пройдет в 2027 году в Шанхае, Китай» – отметил Александр Даренков.

Спортсмены в свою очередь подчеркнули, что большой вклад в подготовку сборной внес главный тренер Александр Глазистов.