«Это прорыв в профилактике рака»: эксперт о российской вакцине от ВПЧ

По поручению Президента России национальный календарь прививок будет дополнен вакциной от ВПЧ, разработанной отечественными учеными. О том, где уже можно получить вакцину, есть ли у нее побочные эффекты и какой вклад она внесет в онкопрофилактику, «Татар-информу» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.





Скоро россияне смогут привиться первой отечественной вакциной против вируса папилломы человека

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Защититься от ВПЧ с помощью презерватива не получится»

– Дмитрий Владимирович, что такое вирус папилломы человека? Чем он опасен?

– ВПЧ – это группа вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Часто проявляются бородавкой на пальце. Есть остроконечные папилломы, которые в основном возникают на слизистых оболочках половых органов. Папилломавирусов много, порядка 200 типов. Среди них есть те, что вызывают онкологические заболевания, в частности рак шейки матки. В этом их опасность.

В течение года до 70 процентов женщин [, живущих половой жизнью,] заражаются вирусом папилломы человека. У 9 из 10 из них он самопроизвольно уходит. И далее процесс повторяется вновь. Но примерно у 10 процентов может развиться предраковое заболевание и в дальнейшем уже рак.

– Есть мнение, что ВПЧ опасен только для женщин.

– Это в корне неверно. Понятно, что у мужчины не может быть рака шейки матки, потому что такого органа у него попросту нет. Но у него может быть рак полового члена, анального канала, ротовой полости.

– Как передается вирус?

– Главный способ заражения – через половой контакт. Речь идет о любом сексуальном контакте: вагинальном, анальном или оральном. Важно иметь в виду, что презерватив защищает от вируса иммунодефицита человека, от других заболеваний, передающихся половым путем, но не от вируса папилломы человека. Защититься от ВПЧ с помощью презерватива не получится, потому что здесь в любом случае происходит контакт кожи и слизистой. Все наше тело контрацепцией, увы, не покроешь.

Дмитрий Лопушов: «Лечение злокачественных заболеваний тоже влияет на репродуктивную функцию. В ряде случаев после хирургического вмешательства или облучения вообще может наступить бесплодие» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Почему о ВПЧ говорят в контексте демографии и репродуктивного здоровья?

– Репродуктивное здоровье подразумевает, что женщина имеет способность к деторождению. Если возникают предраковые заболевания половых органов, то на период лечения женщина выпадает из периода воспроизводства. Лечение злокачественных заболеваний тоже влияет на репродуктивную функцию, в ряде случаев после хирургического вмешательства или облучения вообще может наступить бесплодие. Потому ВПЧ-инфекции и способность к деторождению связаны напрямую.

Как мы знаем, сегодня в поликлиниках доступна репродуктивная диспансеризация. И в нее входит идентификация вируса папилломы человека у женщин. Это еще раз говорит о том, что помимо онкологии, которая четко прекращает весь репродуктивный цикл женщины, могут быть и предраковые заболевания, которые на раннем этапе излечиваются. Но важно их своевременно обнаружить.

ВПЧ – это группа вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Часто проявляются бородавкой на пальце Изображение сгенерировано нейросетью

«Прививка абсолютно безопасна и не вызывает бесплодия»

– Защититься от ВПЧ можно с помощью прививки?

– Профилактика ВПЧ включает несколько этапов. Не забываем про прохождение ежегодной диспансеризации и посещение гинеколога. Но более важна первичная профилактика – вакцинация. Благодаря ей вирус не сможет попасть в организм, прерывается цепочка.

Онкогенных вирусов довольно много, около 30. Вакцинация защищает от наиболее опасных типов – их четыре.

– Прививка делается однократно или ее надо повторять?

– Курс включает три последовательно проведенные прививки по определенной схеме. Прямо как при вакцинации против гепатита B: чтобы полностью защититься, нужно сделать три прививки.

– Говорят, что у прививки есть побочный эффект: она влияет на репродукцию и приводит к бесплодию. Это так?

– Это конкретный миф о вакцинации, который не подтверждается никакими исследованиями. За тот период, в который применялись прививки, никаких доказательств этого не было обнаружено. Прививка абсолютно безопасна и никаким образом не вызывает бесплодия. В отличие от самого вируса папилломы, который в определенных случаях на самом деле может вызывать бесплодие.

По рекомендациям ВОЗ, прививку нужно делать девочкам и женщинам в возрасте 9–45 лет. Это прописано в инструкциях всех прививок от ВПЧ. 45 – это верхняя граница репродуктивного возраста. Из-за возрастных особенностей организма маловероятно, что женщина сможет родить, поэтому на сегодня в инструкции к вакцине указан этот предел.

Курс включает три последовательно проведенные прививки по определенной схеме Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Какие контингенты будут подлежать вакцинации, каким образом будет осуществляться финансирование – пока неизвестно»

– Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Среди прочего Минздраву РФ поручено расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против ВПЧ. При этом нужно обеспечить использование отечественной вакцины. Что это за вакцина?

– Ранее в нашей стране были доступны несколько видов зарубежных вакцин – и двухвалентная, и четырехвалентная. Сегодня также доступна четырехвалентная отечественная вакцина «Цегардекс», которая защищает от четырех высокоонкогенных штаммов ВПЧ.

– Она появилась совсем недавно?

– Она вошла в гражданский оборот около месяца назад. Было налажено массовое производство. Вакцина зарегистрирована и наработана. Ею можно вакцинироваться уже сейчас.

– То есть она уже доступна в медучреждениях?

– Да, доступна, но пока – в платных вакцинальных центрах исключительно на договорной основе. Потому что в национальный календарь по эпидпоказаниям вакцина сегодня не входит, так как ранее не было отечественных вариантов вакцины.

– А известно, когда она станет доступна в государственных поликлиниках?

– Пока такой информации нет. По поручению Президента РФ Минздраву нужно проработать вопрос ее включения в национальный календарь прививок. Какие контингенты будут подлежать вакцинации, каким образом будет осуществляться финансирование – об этом сказать пока не могу. Ждем дальнейших известий.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Вакцина защищает от четырех наиболее онкогенных типов – это уже огромный прорыв»

– Отечественная вакцина чем-то принципиально отличается от зарубежных аналогов?

– Наш препарат полностью соответствует зарубежным аналогам. «Цегардекс» соответствует показателям безопасности и иммунологической эффективности.

На введение препарата могут быть реакции – повышение температуры, болезненность в месте инъекции. Это стандартный побочный эффект для любой подобной вакцины.

Наша вакцина защищает от четырех наиболее онкогенных типов – это уже огромный прорыв в профилактике такой грозной инфекции и в профилактике рака шейки матки.

– Я так понимаю, рано говорить о массовой иммунизации в России. Но есть ли примеры стран, где это уже сработало?

– Австралия добилась больших успехов и снизила число случаев рака шейки матки среди населения с помощью применения именно четырехвалентной вакцины. Вообще они массово прививают как девочек, так и мальчиков.

– Значит, ориентироваться есть на кого?

– Около ста стран мира включили вакцину ВПЧ в свои национальные календари прививок. В России в ряде территорий осуществляются региональные программы. Это Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область. Программы показали хороший эффект.