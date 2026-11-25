Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Казанским школьникам рассказали, как развивалось городское ЖКХ и какие профессии связаны с этой отраслью. Экскурсию для учеников 8-го класса школы №143 организовал Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Встреча прошла в музее жилищно-коммунального хозяйства при управляющей компании «Уютный дом», сообщает пресс-служба партии.

Экскурсию провела автор концепции музея Светлана Кунчий. Школьники узнали, когда в казанских домах появились газ, водопровод, электричество и домофоны, а также как горожане обходились без привычных коммунальных удобств. Среди экспонатов – рабочий уголок 1970-х годов с печатной машинкой и телефоном, в котором можно услышать голос управдома.

В музее также представлены старая канализационная крышка, водоразборная колонка, слесарные инструменты, приборы учета и сапоги электрика. Историю развития Казани помогают проследить архивные фотографии. Для посетителей подготовили и интерактивные площадки с мультимедийными материалами и электронными играми.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Организаторы отметили, что экскурсия помогла школьникам не только познакомиться с историей городского быта, но и узнать больше о работе коммунальной отрасли, в которой востребованы инженерные и технические специальности.

Встреча прошла в рамках проектов «Моя карьера с „Единой Россией“» и «Внимание! Профессия». Последний реализует Штаб общественной поддержки при поддержке почетного председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. Проект помогает подросткам познакомиться с востребованными профессиями и осознанно выбрать будущую специальность.