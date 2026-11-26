Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В период с 1 сентября по 16 ноября 2026 года специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК по РТ подтвердили соответствие требованиям Мозамбика и Кении семи партий продовольственной мягкой пшеницы общей массой 17,5 тыс. тонн.

Страны Восточной и Юго‑Восточной Африки предъявляют строгие требования к импортируемому зерну по трем направлениям – качеству, безопасности и фитосанитарному состоянию. В части качества критически важны влажность, натура зерна, содержание белка и клейковины, а также отсутствие зерен, поврежденных клопом‑черепашкой.

В рамках контроля безопасности партии проверяют на отсутствие микотоксинов (в частности, афлатоксинов), тяжелых металлов и остаточных количеств пестицидов. По фитосанитарным нормам требуется полная чистота зерна от карантинных вредных организмов – таких как амброзия, горчак ползучий, стеблевая и твердая головня, пшеничная нематода, амбарные вредители – и обязательное профилактическое обеззараживание груза перед отправкой.

Проведенные исследования подтвердили, что татарстанская пшеница полностью отвечает всем заявленным нормам. На партии были выданы сертификаты безопасности и качества, а также заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

«Контроль экспортных партий зерна на соответствие требованиям стран африканского континента региональным филиалом ЦОК АПК осуществлен впервые – это новое перспективное направление для отгрузок зерна с территории республики. Процедура включила полный комплекс мероприятий: отбор проб, лабораторную экспертизу качества и безопасности, исследования на карантинные объекты и процедуру обеззараживания», – отметила директор филиала ЦОК АПК в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.