Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме прошел второй инклюзивный бал, объединивший школьников с инвалидностью и без. На паркет в Отделе ЗАГС Исполкома Бугульминского района вышли 50 участников из шести городских школ и образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мероприятия глава района Дамир Фаттахов наградил благодарственными письмами трех наставников, помогавших ребятам готовиться к танцевальной программе.

Бал состоялся 25 ноября. Его организовала творческая инклюзивная студия «Э-моция» при поддержке регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане.

В течение двух месяцев участники из Казани, Бугульмы и Тетюш осваивали историко-бытовые танцы XIX века, адаптированные для совместного исполнения танцорами с инвалидностью и без. Всего к проекту присоединились 140 человек, 50 из них выступили в Бугульме.

В бале участвовали ребята из Бугульминской школы №10 для детей с ОВЗ, школы-интерната для детей с ОВЗ, Сокольской школы-интерната, кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Г. Гафиатуллина, а также школ №4, 6 и 11.

Почетным гостем мероприятия стал глава Бугульминского муниципального района Дамир Фаттахов. Он отметил, что особенно впечатлили улыбки ребят и их увлеченность танцами.

«Два месяца ребята из городских школ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, готовились, разучивали танцы – и сегодня вышли на паркет. Было очень приятно видеть их улыбки и то, с каким удовольствием они танцуют. Они просто были в музыке. Это редкое зрелище – и оно меняет тебя самого», – поделился он.

Благодарственные письма главы района получили хореограф Дома техники Арина Гусева, педагог-дефектолог Бугульминской школы-интерната для детей с ОВЗ Надежда Мишанина и педагог Бугульминской школы №10 для детей с ОВЗ Наталья Барышева.

Уже 27 ноября 12 участников из Бугульмы отправятся в Казань, где представят город на V Республиканском инклюзивном бале. Трансляция мероприятия начнется в 17:40 в группе проекта во «ВКонтакте». Организаторы приглашают земляков поддержать участников онлайн – комментарии зрителей передадут ребятам.

Инклюзивные балы в Татарстане проводятся с 2022 года. За это время они состоялись в Арском районе, Апастово, Бугульме, Елабуге, Лаишево, Мензелинске и Тетюшах.