Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральный портал госуслуг может стать универсальным и национальным ИИ-агентом. Об этом заявил руководитель Минцифры России Максут Шадаев на конференции AI Journey.

«Мы считаем, что „Госуслуги“ могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

«Почему? Потому что мы всё знаем про пользователя, уже много чего, не всё, но много чего знаем», – категорично заявил и тут же поправил себя Шадаев.

По мнению главы Минцифры, у портала госуслуг есть определенное преимущество в этом плане. «И мы равноудалены от всех экосистем, у которых 100-процентный коммерческий интерес», – заверил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что электросамокаты в России будут регистрировать через «Госуслуги».

Накануне студентка 2-го курса Университета Иннополис, призер Национальной технологической олимпиады 2026 года Элина Рахимова рассказала президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву о способах применения ИИ в целях охраны природы.