Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В преддверии Дня матери российские школьники обсудили на занятиях «Разговоры о важном», как укреплять отношения с близкими и почему важно проводить время всей семьей. Основой для уроков стали истории участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К занятиям присоединились педагоги, которые сами участвовали в конкурсе вместе с родными.

Урок «Семья. Дела домашние» прошел 23 ноября для учеников 1–5-х классов и студентов 2–4-х курсов колледжей. Ребята говорили о домашних обязанностях, семейных традициях и занятиях, которые могут объединить несколько поколений.

В подмосковной Балашихе учитель русского языка и литературы Лидия Ким предложила пятиклассникам начать разговор с вопроса о том, что для них значит дом. Вместе с мамой, мужем и тремя дочерьми педагог дошла до полуфинала конкурса «Это у нас семейное» и поделилась с учениками собственным опытом.

После обсуждения дети рассказали, как заботятся о близких: кто-то по воскресеньям готовит завтрак для мамы вместе с папой, а кто-то каждый вечер звонит бабушке. В конце занятия школьники придумали, чем смогут порадовать родных: помочь с ужином или написать маме записку с благодарностью.

В Татарстане пятиклассники тоже искали идеи для совместных семейных занятий. Учитель математики Нурлатской гимназии имени М. Е. Сергеева Язиля Валитова рассказала им о семье Большаковых из Анапы, которая собирает несколько поколений на волейбольные турниры. Сама Валитова также выросла в семье педагогов и участвовала в конкурсе вместе с родственниками.

В ходе урока младшие школьники обсуждали, из чего складывается домашний уют и почему важно замечать повседневную заботу близких. С помощью специального «Конструктора семейного дела» они придумывали занятия, в которых каждый член семьи мог бы найти себе роль. Еще одной темой стала связь поколений. Ребята познакомились с понятием «шежере» – семейного древа, которое помогает проследить родственные связи и сохранить истории предков.

Ученики также выполняли практические задания. В одном из них они перечисляли дела, которыми мама занимается в течение дня, и думали, чем могут ей помочь. В другом – записывали на стикерах незаметные проявления материнской заботы. Дома школьникам предложили взять интервью у мамы или бабушки и узнать, какими те были в детстве, что любили и о чем мечтали.

Поддержка семей не ограничивается школьными занятиями. Победительницы конкурса «Это у нас семейное» участвуют в общественной работе и помогают развивать взаимодействие родителей и педагогов.

Интересы родителей Кузбасса во Всероссийском родительском комитете при Минпросвещения России представляет жительница Кемерова Елена Аверина – мама двух дочерей и победительница второго сезона конкурса. Обновленный состав комитета объединил 55 человек из 35 регионов.

Вместе с коллегами Аверина готовит план работы на 2026–2028 годы. Одна из задач – расширить возможности родителей предлагать и реализовывать собственные инициативы в школах и детских садах.

Аверина 29 лет работает в сфере образования и ежедневно общается с родителями воспитанников детского сада, где ведет занятия по физкультуре. Среди тем, которые волнуют семьи, она выделила безопасность детей в интернете.

По мнению участницы комитета, родителям нужны понятные рекомендации о том, как защитить ребенка в сети и при этом сохранить доверительные отношения с ним. Этот вопрос уже обсуждали на первом заседании обновленного состава.

Еще одна победительница конкурса, москвичка Марина Гутина, предложила объединить семьи участников проекта, чтобы они могли вместе проводить мероприятия в школах и детских садах. В группе, которую посещают ее сыновья, родители организовали семейные встречи: одни рассказывают о своей профессии, другие устраивают спектакли или кулинарные занятия.

Темы выбирают сами взрослые и дети, а после каждой встречи следующая семья принимает эстафету. За три года прошло более 15 таких мероприятий.

Со временем к инициативе стали подключаться и дети. Одна из девочек предложила устроить праздник на Рождество. Ее семья с татарскими корнями познакомила остальных участников с рождественскими традициями и организовала встречу для детей и родителей.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит в рамках национального проекта «Семья». Во втором сезоне участвовали 196 576 семейных команд из всех 89 регионов России. Общее число участников, включая родственников, живущих за рубежом, составило 726 191 человек из 82 стран.

В финал вышли 328 семейных команд. 60 семей-победительниц получили сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий.