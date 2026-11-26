Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, доцент кафедры философии культуры и культурологии Саратовского государственного университета Владимир Ручин изложил свое понимание того, как понимаются идеалы развития китайского общества в материалах V пленума ЦК КПК. «Татар-информ» публикует колонку исследователя и общественного активиста с минимальными корректировками.

Китайская Народная Республика – надежный стратегический партнер Российской Федерации. В то же время современный Китай в глобальном измерении – символ стабильности во всем мире. Положительное восприятие нашего восточного соседа прямо связано с его глубоко продуманной и целеустремленной внутренней политикой, которая и отражает сущность политики внешней. Сказанное отчетливо проявляется в материалах V пленума ЦК КПК как важного исторического этапа последовательного совершенствования и партии, и страны во имя высоких идеалов в контексте дальнейшего совершенствования и развития социалистического строя с китайской спецификой.

Системное планирование работы, осуществляемое КПК по всестороннему углублению реформ, – оптимальная методология развития в условиях глобального общества риска. Одним из элементов такой работы является работа с кадрами как теоретическая и практическая основа укрепления партийного руководства. На наш взгляд, важно подчеркнуть, что процесс модернизации общества немыслим без самодисциплины и совершенствования каждого руководителя. Очевидно, что при стремлении к высоким идеалам члены партии не могут сами игнорировать эти идеалы. Вот почему генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин придает стремлению к личному саморазвитию и самоочищению такое пристальное внимание.

Ознакомившись с материалами V пленума ЦК КПК по всестороннему устрожению внутрипартийного управления, получаешь интеллектуальное удовлетворение от осмысленной постановки задачи и предлагаемого алгоритма ее решения. Кроме того, обращает на себя внимание, как сказано в материалах пленума, важный тезис о комплексном учете внутренней и внешней обстановки при едином порядке планирования развития и обеспечения безопасности.

Действительно, поставив цель на достижение грандиозной программы 15-й пятилетки, нельзя не учитывать необходимость консолидации партии и общества в интересах в том числе и внешней политики. Таким образом, аргументация правильных партийных шагов для достижения прогресса справедливо опирается на воспитательные мероприятия и формирование правильного мировоззренческого подхода партийного актива.

В основе такого подхода должна лежать мотивация, ориентированная на истину, которая неразрывна с критическим подходом каждого члена партии к самому себе. В этом подходе суть формирования руководящего ядра КПК и его единства с народом, а также дальнейшее развитие марксистского учения, мудро сочетающегося с традиционной культурой и конкретными условиями, в которых развивается страна.