В селе Куралово Верхнеуслонского района открылся агротехнологический класс. Старшеклассники местной школы с углубленным изучением отдельных предметов смогут заниматься в современной лаборатории, проводить опыты и знакомиться с технологиями пищевого производства.

Класс создан в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В церемонии открытия приняли участие глава района Евгений Варакин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов, представители Минобрнауки республики, вузов и агропромышленного комплекса.

Для занятий закупили необходимое оборудование и подготовили лабораторию. В образовательную программу войдут углубленное изучение химии, биологии и технологии пищевых производств.

Профильным вузом для школьников станет Казанский национальный исследовательский технологический университет. Сотрудничество позволит старшеклассникам познакомиться с востребованными специальностями и определиться с дальнейшим обучением.

«Все, что здесь сделано, – для вас, потому что вы – наше будущее. И в такой лаборатории невозможно не учиться», – отметил глава района Евгений Варакин.

Начальник управления общего образования Минобрнауки Татарстана Татьяна Алексеева обратила внимание на результаты выпускников республики. В прошлом году средний балл по профильной математике составил 71,8, по физике – 71,6, по химии – 67,5, по биологии – 63 балла.

На открытии также говорили о потребности агропромышленного комплекса в молодых специалистах. В Татарстане развивается производство по глубокой переработке пшеницы, для которого потребуются квалифицированные технологи и инженеры.

Агротехнологические классы помогают знакомить школьников с отраслью еще до окончания школы и выстраивать связь между общим, профессиональным и высшим образованием.

К концу 2026 года такие классы планируют открыть в 28 муниципальных районах Татарстана. В них будут обучаться около 1,94 тыс. школьников.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого