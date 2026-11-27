Фото ТС "Пятёрочка"

Москва, 27 ноября 2026 г. – Торговая сеть «Пятерочка», входит в X5, и благотворительный фонд «Выручаем» в преддверии Дня матери передали продуктовые сертификаты общим номиналом 5 млн рублей на поддержку мам, находящихся в наиболее уязвимом социальном и финансовом положении. Инициатива охватила 14 регионов России и помогла 170 семьям.

Беременность и первый год жизни – время, которое часто сопровождается резким ростом финансовой нагрузки на семью. По данным фонда «Выручаем», семьи с невысокими доходами вынуждены тратить на питание от 44,4% до 76% своего бюджета. В таких обстоятельствах своевременное обеспечение семьи продуктами и товарами первой необходимости становится важнейшей мерой профилактики социального сиротства.

В фокусе программы – женщины, оказавшиеся в критической финансовой ситуации и находящиеся под опекой социальных служб. Поддержка носит системный характер. Продуктовые сертификаты предоставляются ежемесячно, начиная с пятого месяца беременности, и выплачиваются вплоть до достижения ребенком 1 года. С их помощью можно оплатить самое необходимое: качественные продукты питания, детские смеси, подгузники и другие товары для новорожденных.

Программа стартовала в Челябинской области при поддержке АНО «Союз родителей» и местных учреждений социальной защиты. Они помогают выявлять нуждающиеся семьи и сопровождают участников инициативы.

Сейчас получить продуктовую помощь также могут женщины из Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Свердловской и Тульской областей.

Кроме того, в октябре 2026 года «Пятерочка» при участии Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России (ПИМУ) запустила бесплатную онлайн-программу «Школа питания для беременных». К разработке материалов привлекли ученых, практикующих врачей, психологов и нутрициологов.

Образовательно-просветительский проект состоит из шести модулей и интеллектуального поиска по базе знаний. Пользователи могут узнать о принципах сбалансированного питания, приеме биологически активных добавок, особенностях рациона при токсикозе, изменении веса, выборе и хранении продуктов, а также получить ответы на частные вопросы – например, можно ли пить кофе во время беременности и нужно ли исключать рыбу из меню. За два месяца со старта проекта курс прошли более 3 000 женщин.

Вместе два направления формируют комплексный подход к заботе о материнстве. Продуктовые сертификаты помогают семьям закрыть часть базовых потребностей в период повышенных расходов, а «Школа питания для беременных» обеспечивает будущим мамам доступ к достоверной информации о питании и здоровье, помогает разобраться в рекомендациях специалистов и снизить тревожность во время беременности.