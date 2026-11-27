На форуме «Наш Татарстан» подвели итоги конкурса на создание гимна молодежи Республики Татарстан. Первое место заняла молодая рок-группа «Спаркс» из Казани. Победителей и призеров наградили на торжественной церемонии в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

«У молодежи Татарстана должен быть свой музыкальный символ, который объединяет молодых людей, отражает их ценности, стремления и связь с родной республикой. Конкурс позволил авторам рассказать о своем видении молодежи Татарстана через музыку. Уверен, что гимн станет еще одним символом единства нашего молодого поколения», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В состав группы «Спаркс» входят вокалистка и автор музыки Виктория Косоурова, автор текста и гитарист Арсений Исаев, гитарист Владислав Чистяков, барабанщица Камилла Залялутдинова и бас-гитарист Владислав Толстопятенко. Средний возраст участников группы – 17 лет. Коллектив получил главный приз конкурса – сертификат на 100 тыс. рублей.

«Честно говоря, мы не ожидали победы, потому что на конкурсе было много хороших и достойных работ. Поэтому новость о том, что первое место заняла именно наша группа, стала для нас приятным сюрпризом. Когда увидели объявление о конкурсе, сразу собрались и быстро написали гимн: сначала придумали текст и вокальную мелодию, затем добавили музыкальную часть, сделали аранжировку и записали композицию в студии. После этого отправили заявку на конкурс. Очень рады, что наша работа получила такую оценку», – поделились участники рок-группы «Спаркс».

Второе место занял Айдар Сулейманов из Казани, получивший за это 30 тыс. рублей. Он не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится в Москве. Третье место и и приз в 10 тыс. рублей присудили казанской группе «МИБ».

Победителем народного голосования стала Валентина Ямщикова из Пестречинского района. Также жюри отметило некоторых участников конкурса специальными призами. Их получили Демид Матросов и Эмиль Гильфанов из Набережных Челнов, а также семейный проект Ивановых.

Конкурс стартовал в 2026 году. Его организаторами выступили региональные молодежные общественные организации «Созвездие-Йолдызлык» и «Лига Студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Участникам предлагалось создать современное торжественное музыкальное произведение, отражающее культурные, исторические и национальные особенности Татарстана, а также ценности единства, гражданской ответственности и патриотизма.

Проведение подобных проектов соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» (инициированного, как и прочие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным).