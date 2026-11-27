Труженица тыла Фатыйма Шигаповна из Зеленодольского района Татарстана 27 ноября отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фатыйма Шигаповна родилась в Баку в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей. Ее родители трудились в колхозе им. Ленина Нурлатского района, где она работала в годы Великой Отечественной войны. После войны трудилась разнорабочей на Минигаурской ГЭС», – рассказали в пресс-службе.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Замужем не была, детей не имеет. В настоящее время Фатыйма Шигаповна проживает с младшей сестрой Майсарой. Труженица тыла в свободное время слушает новости и татарскую эстраду.