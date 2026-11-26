16 ноября в Детской музыкальной школе №3 в Набережных Челнах прошли заключительные мастер-классы в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Юные таланты получили возможность поработать с ведущими педагогами и артистами республики. Своим мастерством с ребятами поделились Владислав Захаров (флейта), Алия Уразалиева (скрипка) и Аделия Зарифуллина (фортепиано).

Участники получили ценные исполнительские советы, разобрали сложные места в своих программах и узнали, как готовить произведения к большой сцене. Лучшие из ребят получат шанс выступить на Гала-концерте в Казани.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».