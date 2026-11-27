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Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Петр Гуменник рассказал, как узнал об участии в этапе Гран-при ISU в Японии, и поделился трудностями подготовки.

По итогам короткой программы он занимает шестое место (90,60 балла).

По словам фигуриста, на этап он попал через довольно позднюю замену — узнал об этом прямо на тренировке, когда до старта оставалось около двух недель.

«Я на этот этап попал через замену, довольно позднюю. Был на тренировке с Николаем Морошкиным, работали над программой. До чемпионата России, самого важного старта, остаётся месяц. Мы немного сбавили темп в плане прыжковой нагрузки и полноценных прокатов, хотели подтянуть вторую оценку. И прямо на тренировке узнал об этом — оставалось уже недели две. Прямо с тренировки выбежал сфоткаться для визы», — сказал Гуменник в интервью Okko.

Вдохновение, по его признанию, обернулось перегрузкой: он начал тренироваться слишком интенсивно и в итоге «перегнул палку».

«От такого вдохновения начал очень усиленно тренироваться, все силы выдавал. В итоге похудел слишком сильно, надломил коньки — что называется, перегнул палку. Потом мне пришлось раскатывать новые коньки, входить в правильную физическую форму. Полноценную тренировку только с понедельника смог провести. За эти два дня в России попытался накатать что смогу, ну и тут в Японии было пару тренировок», — добавил он.

Гуменник отметил, что хотел бы иметь более совершенную подготовку, но морально выступать так легче — нет давления, что весь сезон был положен на этот прокат.

«С одной стороны, хотелось бы иметь более совершенную подготовку, но в то же время морально так выступать легче, когда ты не думаешь, что весь свой сезон, несколько месяцев упорных трудов и все свои силы положил на этот прокат. Сейчас я катался более спокойно, ничего на меня не давило. Я просто хотел показать хорошее, достойное катание», — заключил фигурист.