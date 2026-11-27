Лауреатами Электронной доски почета РТ стали логопед Елена Казарина и педагог-психолог Динара Савельева из Татарстана. Накануне Дня матери многодетные женщины рассказали «Татар-информу» о выборе профессии, детях и семейных ценностях.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Елена Казарина работает в дошкольном образовании 24 года

Имя Елены Казариной, учителя-логопеда детского сада № 247 Приволжского района Казани, занесено на Электронную доску почета Республики Татарстан. Елена Александровна работает в дошкольном образовании 24 года, имеет высшую квалификационную категорию. За многолетний труд, высокий профессионализм и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения награждена знаком отличия «Почетный наставник».

«Я по профессии учитель литературы и русского языка, дополнительно обучалась на факультете логопедии. Но все-таки меня больше тянуло в детский сад, к малышам», – рассказала она.

По словам педагога, выбор профессии во многом определила семейная традиция: ее бабушка всю жизнь проработала учителем.

«Пошла по ее стопам, в педагогический университет», – поделилась Елена Казарина.

Она тоже окончила Казанский государственный педагогический университет.

Елена Александровна – многодетная мама. Старшей дочери Дарье 18 лет, учится в колледже при КФУ, с четырех лет занимается танцами – начинала с бальных, сейчас увлекается современными, также окончила музыкальную школу.

Младшим двойняшкам Ольге и Алексею по 12 лет. Они учатся в шестом классе школы № 68. Ольга занимается танцами, Алексей любит футбол и баскетбол.

Супруг Елены Александровны – военный пенсионер, всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Пара познакомилась необычно.

«Нас познакомили. Моя мама работала с его тетей вместе, обменялись телефонами. Он позвонил, мы встретились – и больше не расставались», – сообщила Елена Казарина.

Фото: из личного архива Елены Казариной

«Самое главное, чтобы дети были рядом, здоровы, счастливы»

Свадьбу сыграли через девять месяцев. Недавно супруги отметили 25-летие совместной жизни – серебряную свадьбу. Секретом крепкой семьи Казарина считает умение прислушиваться друг к другу.

«Наверное, нужно прислушиваться к супругу больше. Доверяю ему полностью. Он в семье играет ведущую роль, мы вокруг него все вертимся. Согласие, мир – вот так», – поделилась Елена Александровна.

В семье есть традиции: на Рождество собираются все вместе с бабушками и дедушками, а еще родные стараются путешествовать всей семьей на автомобиле – уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах. Дети активно помогают по дому, а любимое совместное блюдо семьи – пицца.

Говоря о воспитании, Елена Александровна отметила, что старается привить детям доброту, учтивость, толерантность, справедливость, а также стремление к знаниям.

Отвечая на вопрос о демографической ситуации в стране, многодетная мама признала, что молодые семьи боятся трудностей, в том числе из-за сложной обстановки в мире.

«Государство в принципе обеспечивает соцподдержку, она есть. Но все равно люди, видимо, опасаются. А я так считаю: счастье – в детях, нужно обязательно иметь как можно больше детей, если есть возможность, есть силы», – подчеркнула многодетная мама.

Главной ценностью в жизни Елена Казарина считает детей.

«Самое главное, больше ничего мне не важно. Самое главное, чтобы они были рядом, здоровы, счастливы. На первом месте – дети, конечно. Ни работа, ни что-то другое», – подчеркнула она.

Свидетельство о занесении на Электронную доску почета РТ Елене Александровне вручили в конце августа на уличном мероприятии – Дне двора.

«Это очень почетно. Благодарна руководству за то, что меня выдвинули на такую почетную и заслуженную награду. Все-таки столько лет проработала», – заключила детский логопед.

Фото: из личного архива Динары Савельевой

Динара Савельева работает педагогом-психологом 16 лет

Имя Динары Савельевой, педагога-психолога высшей категории детского сада № 130 Приволжского района Казани, также занесено на Электронную доску почета Республики Татарстан.

Динара Рустемовна – педагог-психолог высшей категории, педагог-наставник, магистр специального образования, практикующий нейропсихолог, преподаватель психологических дисциплин курсов повышения квалификации и переподготовки. В профессии 16 лет, все это время работает в детских садах, параллельно ведет преподавательскую деятельность. Победитель конкурсов профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021», психолог года Казани и Татарстана, победитель межрегионального конкурса «Психологическая служба в образовании», имеет почетную грамоту Министерства образования и науки РТ.

«На факультет психологии я попала случайно, по проходным баллам, потому что не прошла туда, куда планировала. Но оказалось, что это знак вселенной: сейчас понимаю, что мое призвание – помощь детям, защита их прав и интересов, возможность сохранить ценность детства и помогать им мягко и безопасно его проживать, максимально раскрывая потенциал», – поделилась Савельева.

Уже в зрелом возрасте, в 33 года, она поступила в магистратуру, чтобы изучить нейропсихологию.

«Знания о том, как наш мозг устроен и как он реализует наши психические функции, позволяют еще глубже понимать психику детей», – пояснила собеседница.

Динара Савельева – многодетная мама. Старший сын Аскар учится в девятом классе казанского лицея. Он – староста класса, активно занимается общественной жизнью, увлекается стендовой стрельбой в спортивной школе, участвует в литературных конкурсах и конкурсах чтецов.

Дочь Милана учится в четвертом классе, участвует в олимпиадном движении, победила на олимпиаде по окружающему миру, занимается хореографией в ДШИ № 4.

«Творческая девочка, все свободное время занимается ручным трудом: то сквиши сама делает, то алмазной мозаикой увлекается, рисованием. Ее комната – отдельный музей поделок», – рассказала Савельева.

Младшему сыну Аделю четыре года, он посещает среднюю группу детского сада, где работает мама.

«Он просто веселый, добрый мальчишка, самый общительный и компанейский из всех троих», – отметила Динара Рустемовна.

Супруг Юрий работает водителем в юридическом агентстве. Молодых людей познакомили общие знакомые. Влюбленные долгое время встречались, потом решили пожениться.

«Самое главное достижение моего супруга – то, что он практически своими силами построил нам дом, в котором мы сейчас живем. Он у нас строитель семейного гнезда, благоустроитель. У него золотые руки», – рассказала Динара Савельева.

Фото из личного архива Динары Савельевой

«Многодетность не мешает самореализации, а помогает»

В браке супруги с 2009 года. О желании стать многодетной мамой Савельева говорит, что сама из многодетной семьи, третий ребенок.

«Для меня понятие большой семьи, можно сказать, врожденное. Когда у нас уже было двое детей, мы переехали в свой дом, жилищные условия позволяли. Мы с супругом поняли, что у нас есть еще запас любви и возможность подарить жизнь еще одному ребенку, показать всю красоту этого мира. Запланировали, и Всевышний дал нам такую возможность», – отметила Динара Рустемовна.

Дети, по словам педагога-психолога, ее главные учителя в жизни.

«Благодаря детям мы развиваемся, растем, где-то прорабатываем свои детские сложности, больше понимаем своих родителей, учимся быть более гибкими, сдержанными. Каждый из них учит меня чему-то новому, и каждый по-своему», – подчеркнула собеседница «Татар-информа».

В воспитании Динара Рустемовна и ее супруг делают ставку на общепринятые ценности: уважение к старшим не только в семье, но и в социуме, непререкаемый авторитет учителя, дружбу между детьми, ценность образования и помощи ближним.

«Для нас социальная направленность очень важна. Когда есть какие-то социальные акции, мы всегда стараемся всей семьей в них участвовать», – отметила Савельева.

Большая семья постоянно участвует в ярмарках добра и благотворительных мероприятиях, помогает фондам поделками и одеждой.

Семейные традиции Савельевых связаны с природой и историей. Живя за городом, в Лаишевском районе, они любят лыжные прогулки зимой и велосипедные летом, походы за грибами и лесной малиной. Супруги часто обсуждают с детьми важность бережного отношения к природе. По выходным вся семья вместе готовит, устраивает чаепития.

Особая традиция – 9 Мая: семья ездит в Чистополь к родителям Динары Рустемовны, участвует в параде Победы и шествии «Бессмертного полка», посещает кладбище, где похоронен ее дедушка – участник Великой Отечественной войны.

«Нам очень важно, чтобы дети не потеряли ориентир правильного восприятия этого важного события нашей страны. Стараемся, чтобы даже у младшего сына, а он еще в коляске, формировалось правильное ценностное отношение ко Дню Победы», – пояснила Савельева.

Отвечая на вопрос, что нужно делать, чтобы семьи в Татарстане были крепкими и многодетными, она отметила важность сохранения семейных ценностей и поддержки со стороны общества.

«Очень здорово могут помочь образовательные организации, начиная с дошкольного образования. Нужно отмечать День семьи, проводить праздники, флешмобы с многодетными, чтобы остальные это видели. Важно поднимать статус многодетной семьи. Хотелось бы на реальных примерах показать, что многодетность не мешает самореализации, а наоборот, помогает собраться, сконцентрироваться и продемонстрировать детям образец того, что можно успеть по максимуму, – было бы желание. Вполне реально справиться самим, даже не имея рядом бабушек и дедушек, которые будут на подмоге», – заключила Динара Савельева.