Концерт организовали волонтеры группы «Өмет – ышаныч» движения «Актаныш хәрәкәте – Движение Актаныш» и участники одноименной концертной группы. Это уже пятое выступление в рамках благотворительного тура по сельским поселениям района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Вечер приурочили ко Дню матери. Пришедших в сельский клуб женщин встречали цветами. На сцену вышли районные артисты и местные жители – певцы, танцоры, гармонисты, дети и представители старшего поколения.

Во время концерта со сцены поблагодарили земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Среди зрителей был военнослужащий Умеджон Раджабов. Также выступили Аяз и Фаяз – сыновья Фандила Камалова, погибшего в ходе специальной военной операции.

Ребята сыграли на гармони, а их мама Флорида приготовила для артистов торт.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Школьники Актанышбашева написали письма и нарисовали рисунки для военнослужащих. Вместе с маскировочными сетями их отправят на передовую.

Жители села помогают бойцам не только во время концертов. Ранее они объединились, чтобы сохранить местный сельский клуб, а затем организовали в нем работу по плетению маскировочных сетей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры намерены продолжать эту деятельность.

Следующий благотворительный концерт состоится 4 декабря в деревне Старое Айманово.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой