В Актанышском районе на концерте собрали 27 тыс. рублей для земляков на СВО
Концерт организовали волонтеры группы «Өмет – ышаныч» движения «Актаныш хәрәкәте – Движение Актаныш» и участники одноименной концертной группы. Это уже пятое выступление в рамках благотворительного тура по сельским поселениям района.
Вечер приурочили ко Дню матери. Пришедших в сельский клуб женщин встречали цветами. На сцену вышли районные артисты и местные жители – певцы, танцоры, гармонисты, дети и представители старшего поколения.
Во время концерта со сцены поблагодарили земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО.
Среди зрителей был военнослужащий Умеджон Раджабов. Также выступили Аяз и Фаяз – сыновья Фандила Камалова, погибшего в ходе специальной военной операции.
Ребята сыграли на гармони, а их мама Флорида приготовила для артистов торт.
Школьники Актанышбашева написали письма и нарисовали рисунки для военнослужащих. Вместе с маскировочными сетями их отправят на передовую.
Жители села помогают бойцам не только во время концертов. Ранее они объединились, чтобы сохранить местный сельский клуб, а затем организовали в нем работу по плетению маскировочных сетей.
Волонтеры намерены продолжать эту деятельность.
Следующий благотворительный концерт состоится 4 декабря в деревне Старое Айманово.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.