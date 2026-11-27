Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ на следующей неделе, 1 декабря, откроется выставка инклюзивного художника Никиты Павлова «Парящий ослик и его друзья».

Работы Никиты Павлова относятся к направлению «Новый вымысел» (Neuve Invention) – категории, объединяющей произведения художников, чье творчество выходит за рамки традиционного ар‑брюта («сырого, необработанного искусства»).

В экспозиции представлены живописные работы, выполненные гуашью и акварелью. Среди них – произведения «Одуванчики в банке», «Одуванчики на лугу», «Сиамский кот», «Рыба и кузнечик на берегу», «Верба», «Березы», «Осенний портрет», «Портрет „Царевна Сююмбике“», «Натюрморт с тыквами» и «Натюрморт с вороной».

Творческий путь Никиты Павлова тесно связан с системой инклюзивного художественного образования. Первые уроки живописи он получил от своей матери – художницы Ольги Токаревой. В последующие годы обучение и социализация продолжались в арт‑студии «Смотри сердцем» при Казанском художественном училище имени Фешина, а также в студии ИЗО Региональной образовательной организации родителей детей‑инвалидов «Забота». Занятия выполняли не только образовательную, но и важную психотерапевтическую и социализирующую функцию.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

За последнее десятилетие работы Никиты Павлова экспонировались в Национальном музее РТ (2019), Доме дружбы народов РТ (2023–2025), ДК «Сайдаш» (2021), музее имени Габдуллы Тукая (2026). В декабре 2022 года в Галерее современного искусства ГМИИ РТ прошла выставка «Птица зеленая», которая включала его произведения.

Организаторы нынешней выставки видят в проекте большую социально‑педагогическую ценность. Опыт обучения и творческой самореализации Никиты Павлова может помочь родителям, педагогам, психологам и самим людям с особенностями развития в обретении психологического равновесия и раскрытии творческого потенциала.

Проект посвящен теме включения людей с ограниченными возможностями здоровья в образование в области изобразительного искусства, а также призван привлечь внимание общественности к проблеме аутизма.