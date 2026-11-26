С 16 ноября по 5 декабря проходит V Всероссийский налоговый диктант «Наши налоги – достойное будущее детей». Управление Федеральной налоговой службы по РТ приглашает жителей Татарстана в целях повышения налоговой грамотности принять в нем участие.

Сделать это можно по ссылке – fnslab.ru/nalogovyj-diktant. Инициатива призвана развить интерес к налоговым знаниям и приобщить граждан РФ к налоговой культуре.

Участники получат электронные сертификаты или дипломы. Кроме того, для студентов результаты станут пропуском во второй тур Международной олимпиады «Налоги».