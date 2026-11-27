В Татарстане продолжается прием заявок на фестиваль добрососедства. Общий призовой фонд сезона – 40 млн рублей. Участники могут получить поддержку на праздники во дворах, творческие проекты и инициативы начинающих организаторов. В новом зимнем сезоне организаторы вновь смогут получить на свои идеи до 1 млн рублей.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Праздник для соседей: что поддержит «Курше»

Фестиваль добрососедства «Курше» помогает жителям Татарстана самим создавать события в своих дворах и общественных пространствах. Это могут быть спортивные состязания, народные гулянья, гастрономические ярмарки, концерты, спектакли, мастер-классы и другие мероприятия, которые объединяют людей и делают жизнь в населенных пунктах интереснее.

«Фестиваль решает задачу доступности событий. Это доступность события для каждого из нас с вами. Люди хотят прийти на события, организованные другими людьми, чтобы друг другу подарить эти положительные эмоции и вместе пообщаться», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В зимнем сезоне 2026–2027 годов у фестиваля три направления: основное «Курше», а также новые спецпроекты «Курше. Мирас» и «Курше. Беренче адым». У каждого из них свои условия и возможности финансирования. Общий призовой фонд сезона составляет 40 млн рублей.

«Күрше»: события, которые объединяют

В основном направлении могут участвовать некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения, а также самозанятые жители Татарстана старше 18 лет. Максимальная сумма поддержки для самозанятых составляет 600 тыс. рублей, для организаций и индивидуальных предпринимателей – 1 млн рублей.

В заявке нужно предусмотреть не менее трех мероприятий на открытом воздухе. Их можно проводить во дворах многоквартирных домов, парках, скверах, на набережных и в других общественных пространствах. При этом события должны быть распределены по трем временным промежуткам: с 1 по 21 января, с 28 января по 14 февраля и с 15 февраля по 15 марта 2027 года. Как минимум одно мероприятие должно пройти в каждом из этих периодов.

Общий планируемый охват всех событий – не менее 600 человек. Еще одно обязательное условие – софинансирование в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы. В него можно включить собственный вклад организатора и помощь партнеров.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова объяснила, почему муниципалитеты рассматривают фестиваль как дополнительный ресурс для инициатив жителей.

«Для любого события нужны человеческие, инвестиционные и финансовые ресурсы. Поэтому муниципальные команды и жители рассматривают «Курше» как дополнительную возможность получить поддержку для воплощения в жизнь идей, которые им самим интересны», – пояснила она.

По словам Нагумановой, муниципалитеты помогают с подготовкой площадок: подключают электричество, подводят воду, обеспечивают освещение, а также организуют подготовку и уборку территории. При этом за всё, что происходит непосредственно на площадке, отвечают команды – победители конкурса.

Скриншот с сайта куршефест.рф

«Курше. Мирас»: чтобы после праздника что-то осталось

Это направление рассчитано на проекты в сфере креативных индустрий. Главное отличие от обычного событийного формата – результат должен сохраниться и оставаться доступным для всех не менее шести месяцев после завершения проекта.

Таким результатом может стать, например, арт-объект, архитектурное или дизайнерское решение, музыкальное произведение, фильм, спектакль, фотографический проект или другой культурный продукт. Важно, чтобы он был связан с историей, особенностями и культурой конкретной территории.

В конкурсе предусмотрено семь сфер креативных индустрий. При подаче заявки участник должен выбрать ту, к которой относится его проект.

Проект должен объединять несколько очных мероприятий на открытом воздухе, которые помогут создать долгосрочный результат. Работу над ним будет сопровождать профессиональный наставник – куратор из сферы креативных индустрий. Он поможет победителю советами и будет консультировать на всех этапах проекта.

В мероприятиях должны принять участие не менее 600 человек, а публикации о проекте в соцсетях и СМИ должны набрать не менее 10 тыс. просмотров. На проект можно получить до 1 млн рублей.

Скриншот с сайта куршефест.рф

«Беренче адым»: первый шаг для начинающих организаторов

Специальный проект «Курше. Беренче адым» предназначен для тех, кто только начинает организовывать мероприятия или пока имеет небольшой опыт. Подать заявку здесь могут самозанятые жители Татарстана старше 18 лет, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Направления практически такие же, как в основном конкурсе: гастрономические ярмарки и мастер-классы, спортивные турниры и зимние игры, национальные праздники и ремесленные мастерские, концерты, спектакли, выставки, поэтические вечера. Среди возможных мероприятий также встречи с ветеранами, исторические квесты, выездные музеи памяти и лекции о героях. Организаторы могут предложить и другие идеи, если они соответствуют целям фестиваля.

Для участия нужно запланировать как минимум три мероприятия на открытом воздухе с общим охватом не менее 600 человек. На проект выделят до 300 тыс. рублей. Количество победителей в этом направлении не превысит десяти. В отличие от основного конкурса обязательное софинансирование здесь не требуется.

У этого направления есть и территориальные ограничения. Заявки не принимают от жителей Казани и Набережных Челнов, а также Нижнекамского, Елабужского и Альметьевского районов. Нельзя проводить мероприятия и на этих территориях – независимо от того, где живет заявитель.

Скриншот с сайта куршефест.рф

От аудиоэкскурсий до футбола в валенках: идеи прошлых победителей

Проекты победителей предыдущих сезонов показывают, насколько разными могут быть события фестиваля. Одни команды знакомили соседей друг с другом, другие обращались к местным традициям, спорту и фольклору.

Например, команда Дирекции общественных пространств Иннополиса получила 1 млн рублей на зимнюю программу для знакомства жителей с городом и друг с другом. Участники слушали местные легенды на аудиоэкскурсии «Сказка рядом», ходили в гости к соседям во время «Тук-тук-квеста», а завершилась программа встречей «Лампа» с катанием на коньках, живой музыкой и диджей-сетами. Всего в событиях участвовали 1,2 тыс. человек.

В Казани команда администрации Вахитовского и Приволжского районов провела горнолыжный фестиваль «Крутой спуск. Кремль». У стен Кремля встретились лыжники и сноубордисты из разных регионов страны. Зрители могли увидеть соревнования, трюки и костюмированные спуски. Проект получил 1 млн рублей и собрал 1,5 тыс. участников.

В Кукморском районе зимний праздник посвятили местному промыслу – изготовлению валенок. На фестивале-ярмарке «Кукморские валенки» мастера представляли свои изделия, проводили мастер-классы, а гости пробовали национальные блюда и участвовали в народных забавах. Одним из самых необычных состязаний стал футбол в войлочной обуви. На проект выделили 1 млн рублей, а его участниками стали 2 тыс. человек.

Скриншот с сайта куршефест.рф

Еще один пример – спектакль «Абикины сказки» уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевского района. Артисты представили на открытых площадках рядом с жилыми домами историю о татарской деревне и героях тюркских легенд – Шурале, Су Анасы и других сказочных персонажах. Постановка познакомила зрителей с фольклором и семейными традициями. Проект получил 888,4 тыс. рублей и собрал 780 участников.

Команда молодежного центра «Барс» из Елабуги организовала сразу три зимних фестиваля. На «ЕлкаФесте» прошли концерт и ярмарка местных мастеров, «СтудФест» объединил студентов выступлениями и конкурсами, а на «ГастроФесте» жители готовили и пробовали традиционные блюда во время проводов зимы. На поддержку проекта направили почти 676 тыс. рублей, а его участниками стали 970 человек.

Скриншот с сайта куршефест.рф

Как подать заявку на фестиваль «Курше»

Заявки на зимний сезон принимают до 1 декабря 2026 года включительно. Подать их можно на официальном сайте фестиваля – куршефест.рф.

Для участия нужно:

зарегистрироваться на сайте, создать личный кабинет в электронной системе фестиваля;

выбрать конкурсное направление. Можно подать заявку на основной конкурс «Күрше», а также на спецпроекты «Күрше. Мирас» и «Күрше. Беренче адым»;

заполнить электронную форму, внести необходимые сведения о себе и проекте;

прикрепить документы – загрузить электронные документы или сканированные копии документов на бумажном носителе;

отправить заявку.

От одного заявителя принимают не более одной заявки в каждом направлении. При этом участвовать сразу в нескольких конкурсах можно, если соблюдены требования к каждому из них.

Если организаторы отправят заявку на доработку, исправить ее нужно в течение пяти календарных дней, но не позднее 1 декабря.

Результаты конкурсного отбора объявят 10 декабря 2026 года.