Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Татарстан предложил расширить меры поддержки инвесторов, которые восстанавливают объекты культурного наследия. В частности, республика выступила за льготные кредиты под 6% годовых для тех, кто приспосабливает исторические здания под жилье. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на коллегии Минкультуры России.

Еще одна инициатива касается проведения комбинированных торгов, в рамках которых инвесторам будут предлагать не только сами памятники архитектуры, но и прилегающие земельные участки или другие объекты капитального строительства.

Гущин отметил, что условия для инвесторов необходимо подбирать индивидуально с учетом особенностей каждого аварийного здания. По его мнению, предложенные меры помогут привлечь частные вложения, комплексно восстанавливать исторические территории и быстрее передавать объекты культурного наследия в пользование инвесторам.