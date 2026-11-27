Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Нижнекамске состоялась традиционная встреча с матерями погибших участников боевых действий в Афганистане и Чечне. Она была организована в преддверии Дня матери при поддержке депутата Государственной Думы от Татарстана, председателя Комитета ГД по контролю Олега Морозова, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Встретившиеся за чашкой чая женщины смогли пообщаться, поддержать друг друга и вспомнить своих сыновей. Помимо прочего, им были вручены продуктовые наборы. Собравшимся передали слова поздравления от Олега Морозова.

«Дорогие матери! В этот светлый и трогательный день хочу выразить вам слова глубочайшей признательности за вашу стойкость, мудрость и силу духа. Ваши сыновья – настоящие герои, отдавшие жизнь за Родину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, а память о них мы будем бережно хранить и передавать будущим поколениям. Крепкого вам здоровья, душевного тепла и благополучия. Низкий вам поклон», – было сказано в обращении.

От имени всех пришедших женщин председатель общественной организации семей погибших защитников Отечества Нижнекамского района РТ Татьяна Иванова выразила глубокую признательность парламентарию. «Спасибо Олегу Викторовичу за теплые поздравления, чуткость и заботу. Нам очень важно чувствовать, что подвиг наших сыновей помнят, а мы сами не остаемся одни», – подчеркнула она.

Подобные встречи в Нижнекамске стали традиционными. Они призваны символизировать преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти. «Единая Россия» и впредь будет уделять особое внимание поддержке семей защитников Отечества, окружая их заботой и вниманием, заверили в пресс-службе.