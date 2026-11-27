Трехмесячный проект психологической поддержки жен участников СВО «Сердце в Zапасе» завершился в Татарстане. В нем участвовали 30 женщин, которые работали с психологами и терапевтами, посещали практические занятия и сеансы арт-терапии. Инициатором проекта стала жена военнослужащего Жанылганым Куспанова, поддержку оказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

На итоговой встрече участницы поделились результатами работы со специалистами. По словам вдовы бойца Лилии Чаловой, проект помог ей пережить тяжелый период и изменил ее отношение к себе и своей жизни.

Куспанова поблагодарила женщин за доверие и готовность открыто говорить о своих переживаниях. Она отметила, что участницам было непросто делиться личным, но каждая смогла пройти этот путь до конца.

Вольфсон назвал инициативу примером адресной помощи и подчеркнул, что психологическая поддержка семей военнослужащих не менее важна, чем материальная.

Депутат также объявил о продолжении сотрудничества проекта с инклюзивным центром «Симург». Дети участниц «Сердца в Zапасе» смогут бесплатно посещать мероприятия центра. Сейчас организаторы прорабатывают форматы совместной работы.

По мнению Вольфсона, такое взаимодействие поможет создать поддерживающее сообщество для семей военнослужащих и родителей детей с особенностями здоровья. Он считает, что общение людей с похожим жизненным опытом может быть полезно обеим сторонам.

«Симург» – инклюзивный досуговый центр для детей и подростков от 7 до 17 лет с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья. Это первый центр такого формата в Татарстане.