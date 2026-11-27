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Ночь Рагаиб приходится на ночь с четверга на пятницу первой недели месяца Раджаб. В 2026 году мусульмане встретят ее с 10 на 11 декабря. Начало этой ночи совпадает с заходом солнца в четверг, а завершается она с наступлением времени утренней молитвы в пятницу.

Согласно преданию, Ночь Рагаиб связана с важным событием в жизни семьи пророка Мухаммада: считается, что именно в этот период его родители заключили брак и произошло зачатие будущего посланника Аллаха. При этом традиция отмечать данную ночь возникла не во времена пророчества, а значительно позднее. Исторические свидетельства о ее праздновании относятся к XI столетию.

С арабского языка слово «рагаиб» переводится как «желания» или «стремления». Поэтому эту ночь нередко связывают с исполнением сокровенных просьб верующих. Считается, что это особое время, когда человек может приблизиться к Аллаху, укрепить свою веру и заслужить Его благоволение.

Ночь Рагаиб также рассматривается как один из периодов духовной подготовки к священному месяцу Рамадан. Верующим рекомендуется уделять больше внимания молитвам, следить за своими поступками, воздерживаться от грехов и стремиться совершать благие дела.

Среди распространенных благочестивых традиций — помощь нуждающимся, раздача милостыни, посещение родственников и забота о близких. Мусульмане также поминают усопших и уделяют внимание религиозному воспитанию детей. Родители могут брать их с собой на молитвы, знакомить с чтением Корана и объяснять основные положения исламского вероучения.