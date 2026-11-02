Перевод пенсионных накоплений в ПДС: что изменится для россиян

Минфин России подготовил законопроект об автоматическом переводе замороженных с 2014 года пенсионных накоплений граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Нововведение коснется как «молчунов», чьи средства находятся под управлением ВЭБ.РФ, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит инициативу на этой неделе, а в Госдуму ее планируют внести в этом месяце. Начать автоматический перевод средств намерены с 1 апреля 2027 года.

Согласно проекту, пенсионные накопления станут взносами по договорам долгосрочных сбережений. Управлять ими будет специально созданный фонд с обязательным участием государства.

В Минфине считают, что переход на ПДС расширит возможности граждан по распоряжению накоплениями и поможет сформировать дополнительный капитал. Также мера позволит уравнять возможности клиентов Социального фонда и негосударственных пенсионных фондов.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: spravedlivo.ru

Идею автоматического перевода накопительной части пенсии в ПДС депутаты обсуждали еще в июне 2025 года. Инициатором выступил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который отмечал, что такой механизм может способствовать развитию частных долгосрочных инвестиций в России.

Инициатива Минфина – очередная попытка вернуть накопительный компонент в пенсионную систему России. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.

Он напомнил, что подобная модель действует, например, в Казахстане. Говоря о российском проекте, экономист отметил, что обязательное участие в программе предусмотрено для так называемых молчунов – граждан, которые самостоятельно не приняли решение о добровольном инвестировании. При этом, по его мнению, остается открытым вопрос о доходности и сохранности таких вложений.

В качестве альтернативы накопительной пенсионной системе Колташов назвал самостоятельное формирование сбережений с помощью доступных финансовых инструментов. В частности, это могут быть ценные бумаги, недвижимость как источник ренты, банковские депозиты и металлические счета.