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В Татарстане жители смогли получить консультации по вопросам медицинской помощи в рамках горячей линии, организованной региональным отделением партии «Единая Россия». Прием состоялся в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева и был приурочен к 25-летию политической организации, сообщает пресс-служба партии.

Обращения татарстанцев рассмотрели председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов, заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев, руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Владислав Виниченко, а также представители Роспотребнадзора и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Жители обращались по вопросам направления в Республиканскую клиническую больницу с катарактой, компенсации затрат на операцию на глаз, записи к терапевту и прохождения диспансеризации. Кроме того, татарстанцев интересовали законодательные ограничения на продажу тестостерона и возможность создания пищевого аналога инсулина. Также поступили жалобы на сложности с записью к узким специалистам и санитарное состояние женской консультации.

По всем обращениям специалисты предоставили консультации, часть вопросов взяли в работу.

В этот же день личные приемы провели депутат Госдумы Илья Вольфсон и депутат Госсовета РТ Ирина Терентьева. Они рассмотрели индивидуальные обращения жителей республики.

Следующий тематический прием состоится 27 ноября и будет посвящен вопросам образования. Записаться на него или задать вопросы можно по телефону 8 (843) 238-10-00, электронной почте op@tatarstan.er.ru или через мессенджер «Макс» по номеру 8 (987) 205-00-63.