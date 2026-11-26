14 ноября в Нижнекамске в Концертном зале имени С. Сайдашева состоялся концерт «Моцарт: портрет в звучании» в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

В первой части зрители увидели иммерсивный моноспектакль о жизни и творческом пути Вольфганга Амадея Моцарта. Актёрская декламация Алексея Шитикова (Моцарт) сплелась с фортепианными партиями Аделии Зарифуллиной и вокалом Диляры Набиуллиной. Музыкальное сопровождение обеспечил камерный оркестр «Идиллиум» под управлением дирижёра Ильназа Дудкина.

Кульминацией вечера стала премьера одноактной оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». В главных партиях выступили Даниль Зиатдинов (Моцарт) и Дмитрий Босов (Сальери).

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».