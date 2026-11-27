Президент США Дональд Трамп в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что старается избегать выпадов в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, поскольку хочет добиться мирного завершения вооруженного противостояния на Украине.

«Я мог бы прийти и заявить: „Ты мне не нравишься!“ – и тогда мы получили бы ту же проблему, что наблюдается в отношениях между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и Путиным. Главная сложность такого урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг друга», – подчеркнул Президент США (цитата по РБК).

Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, почему на прошлой неделе он называл Президента России своим другом, а затем призвал его остановить военные действия «по всей Европе».

Трампу напомнили, что на текущей неделе он высказывался в адрес Путина более жестко. Он ответил, что был «жесток» по отношению к России не только на словах, но желает заключить соглашение о мире. «Не знаю, стал ли он (тон высказываний – прим. Т-и) жестче <...> Нет, я был очень жесток по отношению к России. Но я хочу заключить сделку», – акцентировал он.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме после поездки в Китай, Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Путиным и заметил, что их наличие идет на пользу Соединенным Штатам. Позднее он разместил в основанной им социальной сети Truth Social совместный снимок с Президентом РФ, подписав его «Мой друг».