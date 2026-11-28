Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Татарстан прошел день приема граждан по вопросам образования. Мероприятие было организовано в рамках декады к 25-летию со дня создания всероссийской политической партии, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Центральным событием стал прямой эфир «Один вектор: единство стандартов, воспитания и образования в Татарстане», модератором выступила депутат Государственного Совета РТ Ирина Терентьева. В обсуждении приняли участие первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов, заместитель председателя реготделения организации «Воспитатели России» Гульназ Юсупова, координатор партпроекта «Новая школа» в РТ и ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

Собравшиеся обсудили, что именно стоит за понятием «единый вектор». Участники дискуссии выразили уверенность в том, что общие стандарты – это не унификация, а гарантия качества: каждый ученик в Казани, Альметьевске или небольшом селе должен иметь доступ к достойному обучению. Отдельно они высказали мнение, что воспитание сейчас возвращается в школу через живые проекты: «Разговоры о важном», изучение истории своей семьи, школьные экопатрули.

Ключевыми фигурами в этой системе остаются учителя, для их поддержки в Татарстане предусмотрены разные меры – от выплат молодым педагогам и классным руководителям до грантов и жилищных сертификатов. С Нового года в пилотном режиме появится урок по искусственному интеллекту и информационной безопасности.

В завершение мероприятия был организован тематический прием граждан. Одной из обратившихся стала жительница Набережных Челнов: родители одной из школ подняли вопрос перехода на пятидневную учебную неделю. В обращении также присутствовала просьба разъяснить требования прокуратуры и организовать рабочую встречу с участием представителей Минобрнауки РТ, администрации школы и родительского сообщества. Затем состоялся личный прием, который провел депутат Казанской городской Думы Денис Калинкин.

Работа с обращениями продолжается. Понедельник, 30 ноября, окажется посвящен бизнесу и предпринимательству. Записаться или задать вопрос можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, по электронной почте – op@tatarstan.er.ru или через мессенджер МАКС (номер 8-987-205-00-63).