Фото: ГУ МЧС России по РТ

Завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший помощник начальника караула подразделений федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан». За титул лучшего сражались 11 сильнейших бойцов республики, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

После строевого смотра участники приступили к испытаниям. Сначала они должны были подтвердить свое знание нормативных актов по пожарной безопасности и регламентов работы сотрудника МЧС России. Затем соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, а после – преодолевали стометровую полосу с препятствиями. Эти испытания выполнялись конкурсантами в полном боевом облачении. В дальнейшем участников ожидали комплекс силовых упражнений, кросс на дистанцию 1 км и челночный бег.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По итогам испытаний лучшими стали помощники начальника караула:

34-й пожарно-спасательной части 8-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, прапорщик внутренней службы Никита Карлыков ;

; 64-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, прапорщик внутренней службы Руслан Саидгараев ;

; 88-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, старший прапорщик внутренней службы Андрей Задавин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Конкурс "Лучший помощник начальника караула" является заключительным конкурсом профессионального мастерства в уходящем году, при этом его значимость от этого не становится менее актуальной. Именно помощник начальника караула зачастую в большей степени обеспечивает работу караула, готовность к выезду и слаженность действий на месте пожара или чрезвычайной ситуации. Сегодня мы увидели высокий уровень подготовки участников конкурса: уверенное владение нормативами, знание документации, отличную физическую подготовку. Спасибо всем участникам за честную борьбу и профессионализм. Отдельные слова благодарности руководителям подразделений и наставникам, которые обеспечили подготовку личного состава», – сказал во время награждения победителей заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по Государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Марат Гумиров.