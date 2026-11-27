В Татарстане определили лучшего помощника начальника пожарного караула
Завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший помощник начальника караула подразделений федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан». За титул лучшего сражались 11 сильнейших бойцов республики, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
После строевого смотра участники приступили к испытаниям. Сначала они должны были подтвердить свое знание нормативных актов по пожарной безопасности и регламентов работы сотрудника МЧС России. Затем соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, а после – преодолевали стометровую полосу с препятствиями. Эти испытания выполнялись конкурсантами в полном боевом облачении. В дальнейшем участников ожидали комплекс силовых упражнений, кросс на дистанцию 1 км и челночный бег.
По итогам испытаний лучшими стали помощники начальника караула:
- 34-й пожарно-спасательной части 8-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, прапорщик внутренней службы Никита Карлыков;
- 64-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, прапорщик внутренней службы Руслан Саидгараев;
- 88-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, старший прапорщик внутренней службы Андрей Задавин.
«Конкурс "Лучший помощник начальника караула" является заключительным конкурсом профессионального мастерства в уходящем году, при этом его значимость от этого не становится менее актуальной. Именно помощник начальника караула зачастую в большей степени обеспечивает работу караула, готовность к выезду и слаженность действий на месте пожара или чрезвычайной ситуации. Сегодня мы увидели высокий уровень подготовки участников конкурса: уверенное владение нормативами, знание документации, отличную физическую подготовку. Спасибо всем участникам за честную борьбу и профессионализм. Отдельные слова благодарности руководителям подразделений и наставникам, которые обеспечили подготовку личного состава», – сказал во время награждения победителей заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по Государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Марат Гумиров.