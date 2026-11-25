Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Декада приемов граждан, приуроченная к 25-летию партии «Единая Россия», началась в Татарстане. Первый день посвятили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В Региональной общественной приемной прошел круглый стол, на котором представители власти и отрасли обсудили тарифы, состояние коммунальных сетей и участие жителей в управлении многоквартирными домами, сообщает пресс-служба партии.

В обсуждении участвовали депутаты Госсовета Татарстана, представители Минстроя республики, Госкомитета по тарифам и Государственной жилищной инспекции. Модератором выступил депутат Госсовета РТ и координатор партийного проекта «Городская среда» Андрей Егоров.

Участники рассмотрели формирование тарифов на коммунальные услуги, проведение собраний собственников и инвестиционные программы по обновлению сетей и модернизации инфраструктуры. Отдельно остановились на тарифной кампании 2027 года. Решения по тарифам должны принять до 20 декабря. При этом с 1 января 2027 года их уровень сохранится на отметке декабря 2026-го.

После круглого стола в общественной приемной прошел тематический прием граждан. Жители обращались по вопросам начисления платы за ЖКХ, содержания многоквартирных домов, обустройства площадок для сбора мусора и отопления. Специалисты проконсультировали заявителей и разъяснили порядок решения проблем. Личные приемы также провели депутаты Госсовета РТ Геннадий Глушков и Елена Кузьмичева.

Декада продолжится 26 ноября горячей линией по вопросам здравоохранения. Она пройдет с 10:00 до 11:00 на площадке Региональной общественной приемной. Задать вопросы и получить консультацию можно по телефону 8 (843) 590-04-05. Также обращения принимают в мессенджере МАКС по номеру 8 (987) 205-00-63.