Рустам Минниханов в Шэньчжэне увидел бой роботов-гуманоидов и познакомился с новейшими технологиями на выставке China Hi-Tech Fair. В ходе поездки Татарстан договорился о сотрудничестве с Taikai Electric Group, Baidu и Ассоциацией индустрии ИИ. Подробности – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов посетил Всемирный выставочный центр Шэньчжэня, где ознакомился с экспозицией международной выставки высоких технологий China Hi-Tech Fair

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханову в Шэньчжэне показали роботов, которые доставляют продукты и продают лекарства

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Всемирный выставочный центр Шэньчжэня, где ознакомился с экспозицией международной выставки высоких технологий China Hi-Tech Fair. В состав татарстанской делегации также вошли вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, мэр Иннополиса Ильдар Хуззятов и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Выставка China Hi-Tech Fair проводится с 1999 года и считается одной из ведущих научно-технических площадок Китая. В прошлом году она собрала более 4 тыс. участников и посетителей из 100 стран. Россия участвует в выставке с момента ее основания.

Особое внимание на выставке уделено робототехнике. Среди экспонатов – человекоподобные роботы, способные взаимодействовать с людьми Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание на выставке уделено робототехнике. Среди экспонатов – человекоподобные роботы, способные взаимодействовать с людьми, роботы-собаки, а также роботы для выполнения бытовых и сервисных задач. В частности, посетителям демонстрируют технологии доставки продуктов, продажи лекарств и уборки помещений. Есть и роботы, способные участвовать в боксерских поединках.

Видео с выставки опубликовала в МАКСе руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Это не восстание машин. Это Шэньчжэнь и крупнейшая в мире выставка высоких технологий», – подписала она ролик. По ее словам, Рустаму Минниханову показали, как роботы научились доставлять продукты, продавать лекарства, убирать в квартире и даже могут постоять за себя.

Впечатлениями от посещения выставки Минниханов позже поделился в личном канале в МАКСе.

«Посетили в Шэньчжэне крупнейшую выставку высоких технологий. Ежегодно ее посещает до полумиллиона человек. Самые последние разработки в области ИТ и искусственного интеллекта сегодня здесь. Ознакомились с новейшим оборудованием для промышленных предприятий, новыми технологиями для медицины, строительства. И даже попали на бокс роботов», – написал он.

В ходе встречи компания Taikai Electric Group и технопарк «Искра-Волга» подписали соглашение о сотрудничестве Фото: пресс-служба Раиса РТ

Китайская Taikai Group договорилась о сотрудничестве с технопарком «Искра-Волга»

Рустам Минниханов встретился с руководством компании Taikai Electric Group, специализирующейся на производстве оборудования для энергетической отрасли. Продукция и решения группы поставляются более чем в 120 стран и регионов.

В ходе встречи компания Taikai Electric Group и технопарк «Искра-Волга» подписали соглашение о сотрудничестве.

Технопарк «Искра-Волга» расположен в Зеленодольске. На его площадке работают около 1 тыс. человек. Здесь выпускают кабельную арматуру, интеллектуальные счетчики электроэнергии, электрощитовое оборудование и зарядные станции для электротранспорта.

В мае 2026 года на базе технопарка открыли Научно-исследовательский испытательный центр с участием министра энергетики России Сергея Цивилева. Центр проводит испытания электротехнической продукции напряжением от 0,4 до 500 кВ. Комплекс оснащен примерно 200 единицами оборудования.

На встрече с руководством Taikai Electric Group Минниханов отметил, что Татарстан – один из ведущих российских регионов, который активно участвует в развитии сотрудничества между Россией и КНР.

«Сегодня с вашей компанией мы закладываем фундамент для совместных проектов в энергетической отрасли. Надежное и качественное электроснабжение – это кровеносная система всей экономики и повседневной жизни республики. От него зависит комфорт в каждом доме, бесперебойная работа промышленных предприятий и стабильность современных цифровых сервисов», – сказал Раис республики.

Заместитель генерального директора Taikai Group Лю Бо заявил: для их компании сегодня важный день, так как подписывается соглашение с партнером из Татарстана Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель генерального директора Taikai Group Лю Бо заявил: для их компании сегодня важный день, так как подписывается соглашение с партнером из Татарстана.

«Электроснабжение является одной из ключевых инфраструктур сегодня в мире. За последние 50 лет в Китае развитие этой отрасли происходит очень стремительно», – сказал Лю Бо.

В 2019 году он посещал Казань, и с тех пор у компании сформировалось крепкое сотрудничество с татарстанским партнером.

«Мы с большой радостью хотели бы поделиться опытом. Сегодняшнее подписание – поворотный момент в истории нашего сотрудничества», – заключил он.

Минниханов встретился с генеральным директором по прикладному искусственному интеллекту Baidu Intelligent Cloud Лю Хайфэном Фото: пресс-служба Раиса РТ

С Baidu обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИИ

Также Минниханов встретился с генеральным директором по прикладному искусственному интеллекту Baidu Intelligent Cloud Лю Хайфэном.

Это подразделение технологической компании Baidu, работающей в сфере поисковых сервисов, искусственного интеллекта, облачных технологий и автономного транспорта. Оно специализируется на разработке облачных платформ и решений на основе ИИ для бизнеса и промышленности.

Минниханов рассказал Лю Хайфэну об экономическом и промышленном потенциале республики.

«Нам интересен ваш опыт практического применения искусственного интеллекта в промышленности и на транспорте. У Татарстана сильная промышленная база: машиностроение, нефтехимия, нефтедобыча. Именно на предприятиях этих отраслей мы видим возможности для совместного внедрения искусственного интеллекта», – подчеркнул Раис республики.

Он сообщил, что в республике созданы необходимые условия для этой работы. Напомним, что в Татарстане действует Программа развития искусственного интеллекта на 2026–2030 годы с общим объемом финансирования 5 млрд рублей. Каждый год республика направляет из бюджета по 1 млрд рублей на подготовку специалистов и внедрение ИИ-технологий в государственное управление, промышленность, здравоохранение и другие отрасли экономики.

Минниханов рассказал Лю Хайфэну об экономическом и промышленном потенциале республики Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы развиваем научные исследования и вычислительную инфраструктуру, чтобы внедрять искусственный интеллект в отраслях экономики. Для нас важно, чтобы эти технологии давали результат на предприятиях. В этом мы видим основу для сотрудничества с вашей компанией», – отметил он.

Ранее, в октябре, делегация Татарстана посетила ряд центров ИИ в стране. Лю Хайфэн отметил роль Татарстана в укреплении отношений между Россией и Китаем, в частности в вопросах науки и технологий.

«В октябре этого года делегация из Татарстана посетила наш офис. Будем делиться опытом в обучении в области искусственного интеллекта», – заверил гендиректор по прикладному искусственному интеллекту.

Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта Минниханов обсудил с руководством Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан и Шэньчжэнь договорились вместе развивать ИИ

Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта Минниханов обсудил с руководством Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта.

Организация создана в 2019 году. Она объединяет более 500 экспертов в области ИИ, 300 академических экспертов и почти 1,3 тыс. компаний. Ассоциация занималась первой в Китае оценкой предприятий по уровню развития технологий ИИ.

Минниханов рассказал, что Татарстан входит в число цифровых лидеров России. В республике работают более 3,5 тыс. IT-компаний и заняты около 46 тыс. специалистов отрасли.

Раис предложил развивать партнерство компаний Татарстана и Шэньчжэня, совместно разрабатывать ИИ-решения и готовить профильных специалистов.

По итогам встречи Правительство Татарстана и Шэньчжэньская ассоциация индустрии искусственного интеллекта подписали соглашение о сотрудничестве Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный секретарь Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта Липин Ланг сообщил, что организация объединяет около 4 млн человек, так или иначе занятых в отрасли. Он пригласил татарстанскую делегацию на специализированный форум по искусственному интеллекту, который пройдет в Китае в следующем году. По его словам, мероприятие станет площадкой для поиска новых партнеров.

По итогам встречи Правительство Татарстана и Шэньчжэньская ассоциация индустрии искусственного интеллекта подписали соглашение о сотрудничестве. Профильное министерство республики займется подготовкой плана совместной работы.

Рустам Минниханов встретился с мэром Шэньчжэня Ли Юном Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов предложил Шэньчжэню развивать сотрудничество через форум «РОСТКИ»

Рустам Минниханов встретился с мэром Шэньчжэня Ли Юном. Раис Татарстана поблагодарил его за гостеприимство и поздравил с успешным проведением саммита АТЭС, который прошел в городе на прошлой неделе.

«Шэньчжэнь – центр китайской IT-индустрии и один из крупнейших мегаполисов страны не только по размерам, но и по уровню экономического развития», – отметил Рустам Минниханов. Он также поделился впечатлениями от посещения выставки высоких технологий.

Говоря о развитии отношений с Китаем, Раис Татарстана подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства.

«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество – пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. В то же время уровень татарстано-китайского сотрудничества очень высокий и насыщенный», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил, что внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным, превысив $3,3 млрд.

Говоря о развитии отношений с Китаем, Раис Татарстана подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства Фото: пресс-служба Раиса РТ

Учитывая статус Шэньчжэня как одного из мировых центров информационных технологий, Татарстану важно перенимать его опыт в создании технологических кластеров и поддержке инновационных компаний. Минниханов также рассказал о форуме «РОСТКИ» как одном из форматов взаимодействия с китайскими партнерами и пригласил делегацию Шэньчжэня принять в нем участие.

Ли Юн поблагодарил Минниханова за внимание к Шэньчжэню и отметил, что знает о частых рабочих визитах Раиса Татарстана в город. Мэр обратил внимание на промышленный потенциал обеих сторон и возможности для взаимодействия между вузами.

«Предлагаю укрепить сотрудничество в области образования. Мы знаем, что в Татарстане много хороших вузов, в том числе технических. Думаю, мы могли бы быть полезны в этом друг другу», – отметил мэр.