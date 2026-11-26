Фото: Татарстанское региональное отделение «Единой России»

В казанской гимназии №107 состоялось торжественное чествование трудовых и партийных династий, направленное на сохранение семейных традиций и преемственности поколений.

Церемонию открыла председатель региональной организации ветеранов Татарстана Татьяна Ларионова, подчеркнув особую роль семьи в воспитании уважения к труду. Вместе с ней почетными гостями события стали зампредседателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Казгордумы Марсель Шарапов, депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов, а также представители «Единой России» Светлана Гиниятуллина и Наталия Павлова.

В ходе мероприятия Ольга Воронова вручила награду педагогической династии Акмаевых, чей совокупный стаж в сфере образования достигает 814 лет, а Марсель Шарапов отметил заслуги еще одной учительской династии с общим стажем 172 года.

«Труд педагога заслуживает глубокого уважения, ведь именно учителя не только дают детям знания, но и помогают им сформировать жизненные ориентиры, раскрыть свои способности и определить профессиональный путь. Воспитывая подрастающее поколение, педагоги во многом определяют будущее нашей страны. Особого признания заслуживают семьи, в которых преданность педагогической профессии передается из поколения в поколение», – отметил Марсель Шарапов.

Отдельное внимание уделили партийным династиям: Наталия Павлова поздравила семьи Кадыровых, Хайруллиных и Ведьмашкиных за активную общественную позицию и верность партийным традициям. Завершился праздник концертом, который подготовили творческие коллективы гимназии совместно с активистами «Единой России».