Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай встретился с генеральным директором по прикладному искусственному интеллекту Baidu Intelligent Cloud Лю Хайфэном, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Baidu ежедневно обрабатывает миллиарды поисковых запросов из более чем 100 стран и регионов. А месячная аудитория мобильного приложения Baidu превышает 600 миллионов пользователей», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов коротко рассказал об экономическом и промышленном потенциале республики.

«Нам интересен ваш опыт практического применения искусственного интеллекта в промышленности и на транспорте. У Татарстана сильная промышленная база: машиностроение, нефтехимия, нефтедобыча. Именно на предприятиях этих отраслей мы видим возможности для совместного внедрения искусственного интеллекта», – подчеркнул Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он рассказал, что в республике созданы необходимые условия для этой работы. «Мы развиваем научные исследования и вычислительную инфраструктуру, чтобы внедрять искусственный интеллект в отраслях экономики. Для нас важно, чтобы эти технологии давали результат на предприятиях. В этом мы видим основу для сотрудничества с вашей компанией», – отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее, в октябре, делегация Татарстана посетила ряд центров искусственного интеллекта в Китае.

В свою очередь Лю Хайфэн отметил роль Татарстана в укреплении отношений между Россией и Китаем, в частности в вопросах науки и технологий. «В октябре этого года делегация из Татарстана посетила наш офис. Будем делиться опытом, в обучении в области искусственного интеллекта», – заверил генеральный директор по прикладному искусственному интеллекту Baidu Intelligent Cloud.