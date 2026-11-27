ИИ изменит российский рынок труда: какие профессии окажутся под угрозой
Более половины работающих россиян столкнутся с влиянием ИИ
Искусственный интеллект может затронуть 51% работающих россиян: 13% рискуют лишиться работы, а еще 38% – перестроить свои рабочие процессы. При этом работодатели смогут сэкономить до 25 трлн рублей в год, считают аналитики «Сбера» и ВНИИ труда.
Какие профессии может заменить искусственный интеллект
Влиянию искусственного интеллекта подвержена примерно половина занятых в России – 51%. К такому выводу пришли авторы исследования Центра макроэкономических исследований дирекции по ESG «Сбера» и ВНИИ труда «Какую работу возьмет на себя ИИ?».
Аналитики разделили профессии на три группы в зависимости от того, насколько новые технологии могут изменить рабочие процессы. В первую вошли специальности, задачи в которых ИИ способен выполнять самостоятельно. Вторая объединяет профессии, представители которых будут использовать нейросети как инструмент для повышения производительности. Третья включает виды деятельности, которые практически не зависят от развития ИИ.
Полностью автоматизировать работу, по оценкам авторов, можно у 13% занятых – это около 9,4 млн человек и 39 профессий. Среди них продавцы, бухгалтеры и ассистенты руководителей.
Еще 38% работающих россиян, или 27,9 млн человек, придется изменить привычные рабочие процессы. В эту группу вошли 186 профессий, в том числе руководители, инженеры, учителя и врачи. ИИ не заменит их полностью, но поможет выполнять часть задач быстрее.
Вне сферы влияния новых технологий останутся 208 профессий, в которых заняты 36,3 млн человек. В основном это работа, связанная с физическим трудом, – например, деятельность охранников, водителей и разнорабочих.
Как аналитики оценивали влияние ИИ на работу
Для исследования специалисты сформировали базу трудовых задач российских профессий по аналогии с американской системой O*NET. Они изучили описания 19 млн вакансий, охватывающих 436 специальностей, и выделили 45,5 тыс. типовых задач.
Их разделили на три категории. К автоматизируемым отнесли действия, которые выполняются по установленным правилам и могут быть переданы искусственному интеллекту. Аугментируемые задачи требуют принятия решений: здесь человек будет работать вместе с ИИ, используя его для повышения собственной производительности. Третья категория – физические действия, на которые внедрение новых технологий не оказывает существенного влияния.
При этом большинство профессий объединяют все три типа задач. Например, у продавца искусственный интеллект может взять на себя расчеты на кассе и учет товаров, помочь при консультировании покупателей, но не заменит человека при выкладке продукции. По данным исследования, более 90% задач относятся преимущественно к одной категории лишь в каждой десятой профессии.
Где влияние искусственного интеллекта будет сильнее
Больше всего искусственный интеллект способен изменить работу в финансовой сфере. Показатель подверженности ИИ здесь составляет 0,60 по шкале от 0 до 1. На втором месте – информационные технологии и связь с результатом 0,54, на третьем – наука и профессиональные услуги с показателем 0,50.
Меньше всего новые технологии затронут отрасли, где преобладает физический труд. В строительстве и добыче показатель составляет 0,30, в сельском хозяйстве – 0,26.
Аналитики также сопоставили влияние ИИ с уровнем заработной платы. Оказалось, что задачи, которые можно автоматизировать, чаще встречаются у работников с доходами от 62 до 75 тыс. рублей в месяц. Это второй-четвертый децили зарплатной шкалы.
В верхнем дециле, где средняя зарплата составляет 229 тыс. рублей, около 85% рабочих задач относятся к аугментируемым. Иными словами, искусственный интеллект здесь скорее станет инструментом повышения эффективности специалистов, чем заменой их труда. В нижнем дециле со средней зарплатой 45 тыс. рублей, напротив, 76% задач остаются вне сферы влияния ИИ.
Работодатели смогут сэкономить четверть фонда оплаты труда
В базовом сценарии внедрение искусственного интеллекта позволит высвободить 27% фонда оплаты труда в России. Это около 25 трлн рублей в год при нынешнем общем ФОТ в 91 трлн рублей.
Расчеты основаны на предположении, что ИИ сможет экономить до 75% времени, которое сотрудники тратят на автоматизируемые задачи, и до 30% – на тех, где технологии помогают человеку принимать решения и выполнять работу.
Таким образом, работодатели смогут сократить расходы не только за счет автоматизации отдельных должностей, но и благодаря росту производительности сотрудников, которые продолжат работать с ИИ. В частности, технологии могут уменьшить потребность в части офисных работников и рядовых сотрудников торговли, одновременно повысив эффективность их руководителей.
При этом авторы исследования рассматривают такой прогноз как базовый сценарий, а не гарантированный результат внедрения технологий.
Эксперты не ждут резких перемен в ближайшие годы
Оценки «Сбера» выглядят довольно оптимистичными с точки зрения масштабов влияния искусственного интеллекта. Другие специалисты считают, что российский рынок труда будет адаптироваться к новым технологиям постепенно.
Ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок отметил, что общество часто переоценивает влияние новых технологий в краткосрочной перспективе и недооценивает его в долгосрочной. По его словам, ИИ уже изменил отдельные профессии, однако в масштабах всей российской экономики перемены пока остаются ограниченными. Более серьезные изменения, считает эксперт, могут произойти к 2040–2050 годам.
Заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников также не ожидает серьезных потрясений в ближайшие полтора десятилетия. По его оценке, даже при теоретически максимальном внедрении нынешних технологий искусственный интеллект может привести к потере работы менее чем у 1% занятых в России.
При этом прогнозировать ситуацию на более длительный срок сложно: многое будет зависеть от того, как именно станут развиваться технологии искусственного интеллекта.
Под угрозой оказываются и интеллектуальные профессии
В первую очередь автоматизация затронет профессии, связанные с повторяющимися действиями по установленным правилам. Это продавцы, бухгалтеры, кассиры, операторы кол-центров и техподдержки, специалисты по вводу данных, документообороту, а также офис-менеджеры и секретари, рассказала в беседе с «Татар-информом» HR-эксперт, глава Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Зулия Лоикова.
«Если работу можно описать четкой инструкцией и разбить на повторяющиеся шаги, риск автоматизации очень высокий», – пояснила эксперт.
ИИ уже берет на себя часть типовых обращений клиентов, обработку документов, подготовку стандартной отчетности и другие рутинные задачи. При этом сложные расчеты, аудит, налоговый консалтинг и принятие нестандартных решений по-прежнему требуют участия человека.
Под угрозой оказываются и интеллектуальные профессии. Лоикова обратила внимание на журналистов, копирайтеров, переводчиков, дизайнеров, маркетологов, аналитиков и программистов. В частности, генеративный ИИ активно используют для написания и редактирования кода, подготовки текстов и обработки информации.
В то же время есть специальности, которые пока сложно заменить технологиями. Это работа, требующая физического участия, личной ответственности и непосредственного общения с людьми: врачи, учителя, психологи, электрики, сантехники, спасатели и представители других подобных профессий.
Главный риск – исчезновение стартовых позиций
Отдельную угрозу эксперт видит для молодых специалистов и выпускников вузов. Раньше они начинали карьеру с простых задач, постепенно осваивали профессию и переходили к более сложной работе. Теперь значительную часть таких поручений способен выполнять искусственный интеллект.
«Классическая лестница: сначала ты делаешь простые рутинные задачи, потом сложные – разрушена», – отметила Лоикова.
По ее словам, компаниям может быть выгодно автоматизировать начальные этапы работы, однако в перспективе это создает проблему для подготовки кадров. Молодые специалисты не получают необходимого опыта, а отрасли рискуют столкнуться с нехваткой квалифицированных работников.
В качестве примера эксперт привела нефтяную отрасль: чтобы подготовить специалиста, компании может потребоваться около десяти лет. За это время сотрудник получает образование и проходит разные этапы работы. Если у молодых работников не будет возможности накапливать такой опыт, заменить их в будущем будет непросто.
ИИ может обесценивать труд, а не только сокращать рабочие места
По мнению Лоиковой, влияние искусственного интеллекта не ограничивается увольнениями. Еще один серьезный риск – снижение стоимости труда и замедление роста зарплат. Если часть задач можно поручить ИИ, работодатели получают возможность пересматривать требования к сотрудникам и условия найма.
При этом автоматизация не всегда обходится дешевле человеческого труда. Эксперт отметила, что расходы на обслуживание ИИ, по ее наблюдениям, в отдельных случаях могут превышать затраты на содержание штатного сотрудника с учетом налогов и зарплаты. Кроме того, использование технологий связано с рисками ошибок и некорректной работы.
Лоикова также считает, что компании нередко внедряют ИИ не столько ради сокращения штата, сколько из-за нехватки работников. В качестве примеров она привела «Ростех», который сохраняет планы по набору около 160 тыс. специалистов до 2028 года, и «Сбер», который, по ее словам, не фиксирует прямой связи между внедрением ИИ и численностью персонала.
Еще одно последствие автоматизации – рост структурной безработицы. Она возникает, когда навыки работников перестают соответствовать требованиям рынка. В таком случае людям приходится переучиваться и менять профессиональную специализацию.
«Главный риск здесь – не общий рост безработицы, а структурная безработица», – подчеркнула эксперт. По ее оценке, сильнее всего изменения затронут отрасли, активно внедряющие новые технологии: финансы, банки, торговлю, логистику, маркетплейсы и доставку.
Рынок труда ждет постепенная перестройка
Лоикова не считает, что искусственный интеллект одномоментно приведет к обвалу рынка труда. Скорее, изменения будут происходить постепенно, но неравномерно: одни профессии столкнутся с сокращением рабочих мест, другие – с ростом требований к квалификации.
Эксперт также предупредила о риске усиления неравенства. Высококвалифицированные сотрудники, умеющие эффективно работать с ИИ, смогут повысить свою производительность, тогда как работники с более низкой квалификацией рискуют оказаться в менее выгодном положении.
По мнению Лоиковой, особенно сложной ситуация может стать для начинающих специалистов, которым все труднее получить первый опыт работы. Поэтому одним из главных ответов на технологические изменения должны стать переобучение и постоянное развитие профессиональных навыков.
«Это будет не одномоментный обвал, а медленная, но очень структурная перестройка с сильными перекосами по отраслям, возрастам и регионам. И с реальным риском для зарплат и для новичков в особенности», – заключила HR-эксперт.