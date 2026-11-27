Искусственный интеллект может затронуть 51% работающих россиян: 13% рискуют лишиться работы, а еще 38% – перестроить свои рабочие процессы. При этом работодатели смогут сэкономить до 25 трлн рублей в год, считают аналитики «Сбера» и ВНИИ труда.





Полностью автоматизировать работу, по оценкам авторов, можно у 13% занятых – это около 9,4 млн человек и 39 профессий. Среди них продавцы, бухгалтеры и ассистенты руководителей

Изображение сгенерировано нейросетью

Какие профессии может заменить искусственный интеллект

Влиянию искусственного интеллекта подвержена примерно половина занятых в России – 51%. К такому выводу пришли авторы исследования Центра макроэкономических исследований дирекции по ESG «Сбера» и ВНИИ труда «Какую работу возьмет на себя ИИ?».

Аналитики разделили профессии на три группы в зависимости от того, насколько новые технологии могут изменить рабочие процессы. В первую вошли специальности, задачи в которых ИИ способен выполнять самостоятельно. Вторая объединяет профессии, представители которых будут использовать нейросети как инструмент для повышения производительности. Третья включает виды деятельности, которые практически не зависят от развития ИИ.

Полностью автоматизировать работу, по оценкам авторов, можно у 13% занятых – это около 9,4 млн человек и 39 профессий. Среди них продавцы, бухгалтеры и ассистенты руководителей.

Еще 38% работающих россиян, или 27,9 млн человек, придется изменить привычные рабочие процессы. В эту группу вошли 186 профессий, в том числе руководители, инженеры, учителя и врачи. ИИ не заменит их полностью, но поможет выполнять часть задач быстрее.

Вне сферы влияния новых технологий останутся 208 профессий, в которых заняты 36,3 млн человек. В основном это работа, связанная с физическим трудом, – например, деятельность охранников, водителей и разнорабочих.

У продавца искусственный интеллект может взять на себя расчеты на кассе и учет товаров, помочь при консультировании покупателей, но не заменит человека при выкладке продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как аналитики оценивали влияние ИИ на работу

Для исследования специалисты сформировали базу трудовых задач российских профессий по аналогии с американской системой O*NET. Они изучили описания 19 млн вакансий, охватывающих 436 специальностей, и выделили 45,5 тыс. типовых задач.

Их разделили на три категории. К автоматизируемым отнесли действия, которые выполняются по установленным правилам и могут быть переданы искусственному интеллекту. Аугментируемые задачи требуют принятия решений: здесь человек будет работать вместе с ИИ, используя его для повышения собственной производительности. Третья категория – физические действия, на которые внедрение новых технологий не оказывает существенного влияния.

При этом большинство профессий объединяют все три типа задач. Например, у продавца искусственный интеллект может взять на себя расчеты на кассе и учет товаров, помочь при консультировании покупателей, но не заменит человека при выкладке продукции. По данным исследования, более 90% задач относятся преимущественно к одной категории лишь в каждой десятой профессии.

Больше всего искусственный интеллект способен изменить работу в финансовой сфере Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Где влияние искусственного интеллекта будет сильнее

Больше всего искусственный интеллект способен изменить работу в финансовой сфере. Показатель подверженности ИИ здесь составляет 0,60 по шкале от 0 до 1. На втором месте – информационные технологии и связь с результатом 0,54, на третьем – наука и профессиональные услуги с показателем 0,50.

Меньше всего новые технологии затронут отрасли, где преобладает физический труд. В строительстве и добыче показатель составляет 0,30, в сельском хозяйстве – 0,26.

Аналитики также сопоставили влияние ИИ с уровнем заработной платы. Оказалось, что задачи, которые можно автоматизировать, чаще встречаются у работников с доходами от 62 до 75 тыс. рублей в месяц. Это второй-четвертый децили зарплатной шкалы.

В верхнем дециле, где средняя зарплата составляет 229 тыс. рублей, около 85% рабочих задач относятся к аугментируемым. Иными словами, искусственный интеллект здесь скорее станет инструментом повышения эффективности специалистов, чем заменой их труда. В нижнем дециле со средней зарплатой 45 тыс. рублей, напротив, 76% задач остаются вне сферы влияния ИИ.

Работодатели смогут сэкономить четверть фонда оплаты труда

В базовом сценарии внедрение искусственного интеллекта позволит высвободить 27% фонда оплаты труда в России. Это около 25 трлн рублей в год при нынешнем общем ФОТ в 91 трлн рублей.

Расчеты основаны на предположении, что ИИ сможет экономить до 75% времени, которое сотрудники тратят на автоматизируемые задачи, и до 30% – на тех, где технологии помогают человеку принимать решения и выполнять работу.

Таким образом, работодатели смогут сократить расходы не только за счет автоматизации отдельных должностей, но и благодаря росту производительности сотрудников, которые продолжат работать с ИИ. В частности, технологии могут уменьшить потребность в части офисных работников и рядовых сотрудников торговли, одновременно повысив эффективность их руководителей.

При этом авторы исследования рассматривают такой прогноз как базовый сценарий, а не гарантированный результат внедрения технологий.

Эксперты не ждут резких перемен в ближайшие годы

Оценки «Сбера» выглядят довольно оптимистичными с точки зрения масштабов влияния искусственного интеллекта. Другие специалисты считают, что российский рынок труда будет адаптироваться к новым технологиям постепенно.

Ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок отметил, что общество часто переоценивает влияние новых технологий в краткосрочной перспективе и недооценивает его в долгосрочной. По его словам, ИИ уже изменил отдельные профессии, однако в масштабах всей российской экономики перемены пока остаются ограниченными. Более серьезные изменения, считает эксперт, могут произойти к 2040–2050 годам.

Заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников также не ожидает серьезных потрясений в ближайшие полтора десятилетия. По его оценке, даже при теоретически максимальном внедрении нынешних технологий искусственный интеллект может привести к потере работы менее чем у 1% занятых в России.

При этом прогнозировать ситуацию на более длительный срок сложно: многое будет зависеть от того, как именно станут развиваться технологии искусственного интеллекта.

В верхнем дециле, где средняя зарплата составляет 229 тыс. рублей, искусственный интеллект скорее станет инструментом повышения эффективности специалистов, чем заменой их труда Изображение сгенерировано нейросетью

Под угрозой оказываются и интеллектуальные профессии