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Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Владимира Тарасенко в Континентальной хоккейной лиге, отреагировал на информацию о возможном продолжении игроком карьеры в КХЛ.

«Ничто не исключено», — сказал Дементьев в беседе с «Чемпионатом», отвечая на вопрос, может ли Тарасенко продолжить карьеру в КХЛ.

Ранее появилась информация, что 34-летний россиянин отклонил контрактное предложение «Флориды Пантерз» с кэпхитом в $850 тыс.

Минувший сезон Тарасенко провел в «Миннесоте Уайлд», набрав 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В августе 2026 года появлялись сообщения о том, что казанский «Ак Барс» проявлял интерес к российскому нападающему.