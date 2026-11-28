Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регулярное употребление молока может способствовать поддержанию и даже улучшению когнитивных функций мозга. На это обратила внимание исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сообщает портал News.ru.

Биолог рассказала, что многие содержащиеся в молоке вещества – белки, аминокислоты, витамины группы B, кальций и магний – участвуют в процессах, необходимых для нормальной работы нервной системы.

«<...> его (молока – прим. Т-и) регулярное потребление полезно для поддержания нормальной работы мозга благодаря сбалансированному набору нутриентов. Они могут косвенно способствовать улучшению когнитивных функций», – пояснила специалист.

Так, белки и аминокислоты представляют собой строительный материал для участвующих в передаче сигналов между нейронами нейротрансмиттеров, работа которых важна для памяти. Витамины группы B поддерживают производство энергии в мозге. Кальций и магний необходимы для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток. А присутствующие в цельном молоке жирные кислоты поддерживают структуру клеточных мембран мозга.

В целом натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти. Но для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход, включающий правильное питание, сон, физическую активность и умственную нагрузку, заключила Ирина Лялина.