Внутреннее исследование образовательного центра «Алабуга Политех», в котором приняли участие 902 колледжиста, показало, что на ближайшие один-два года главной целью они ставят карьерный и профессиональный рост – его назвали 83,9% респондентов.

Финансовую независимость в качестве приоритета указали 65,3% опрошенных, саморазвитие и раскрытие талантов – 54,9%, получение новых знаний и образования – 54,5%. Здоровье вошло в число приоритетов у 45,7% участников.

Такая картина расходится с общероссийской. По данным ВЦИОМ – «Индекс приоритетов молодежи» (август 2026 года, возраст 14–35 лет), – молодые россияне на первое место поставили финансовую независимость, на второе – заботу о здоровье, на третье – карьеру и профессиональный рост. У колледжистов «Алабуга Политех» профессиональная реализация, напротив, опережает деньги.

Уверенность в достижимости целей высока: 82,3% рассчитывают на карьерный рост в ближайшие два года, 68,5% – на финансовую независимость, 52,9% – на образование и новые знания. Для сравнения, по данным ВЦИОМ, 37% молодых россиян оценивают свои шансы на карьерный успех в ближайшие 1–2 года как скорее высокие, 33% – на материальное благополучие.

Почти все колледжисты (95,8%) убеждены, что достижения зависят прежде всего от собственных усилий. В общероссийском опросе ВЦИОМ такой позиции придерживаются 56%. На везение и стечение обстоятельств как главный фактор указали лишь 2,2% участников исследования «Алабуга Политех» против 24% по стране.

Главным препятствием на пути к целям 51,6% респондентов назвали недостаток знаний или опыта. Еще 39,9% отметили нехватку времени, 23,8% – нехватку денег. При этом 26,7% сообщили, что ничего существенного не мешает им достигать желаемого.