Фото: социальные сети Савелия Коростелева

Сегодня в финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В программе была классическая разделка на 10 километров у мужчин.



Победу одержал норвежец Мартин Нюэнгет – он преодолел дистанцию за 22:09,0 секунды. Вторым стал еще один норвежец – Андреас Рее, который проиграл победителю 10,7 секунды. Тройку замкнул Йоханесс Клебо – уступил 13 секунд.



Россиянин Савелий Коростелев завершил гонку на 10-м месте, проиграв 38,1 секунды.



Добавим, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финской Руке с 27 по 29 ноября.