Фото: пресс-служба премии «Золотая маска»

Четыре спектакля из Татарстана – «Ашик Кериб» театра имени Галиасгара Камала, «Табор уходит в небо» Театра кукол «Экият», «Золушка» Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и «Пуаро» АНО «Стейджплатформа» – включены в число наиболее заметных спектаклей сезона 2025–2026 годов. Они стали дипломантами 33-й Национальной театральной премии России «Золотая маска».

При этом, как сообщал ранее «Татар-информ», на соискание премии в этот раз претендует только один спектакль из Татарстана – постановка «Судьба человека» театральной резиденции «Особняк Демидова» в категории «Драматический театр. Малая форма». Спектакль по рассказу Михаила Шолохова поставил главный режиссер театра имени Карима Тинчурина Айдар Заббаров. Подробнее о нем можно прочитать в материале агентства.

О ставших дипломантами премии спектаклях также можно прочитать в материалах «Татар-информа»: В театре Камала показали «Ашик-Кериб» – ориенталистскую притчу-мюзикл о любви без слов, Премьера спектакля «Табор уходит в небо» состоялась в театре «Экият», «Золушка» Калининой: публике показали фею русских сезонов и харизматичную мачеху и Современный балет или немое кино? Фестиваль StagePlatforma научил па детектива Пуаро.

В общей сложности в число номинантов 33-го сезона «Золотой маски» вошли 70 спектаклей. Еще 100 постановок стали дипломантами. При этом уже второй сезон премия проводится по измененному регламенту – только за спектакли как результат совместного труда театрального коллектива.

Номинанты представят свои постановки в рамках фестиваля. Награждение лауреатов пройдет в Челябинске, Культурной столице 2027 года. Премия реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и Департамента культуры города Москвы.