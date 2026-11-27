Ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина, известная как «Железная Маша», передала Арслану Сибгатуллину и его матери Гузель медаль «80 лет Победы в Сталинградской битве» и награду от объединения «Надежда России». Событие прошло в рамках республиканской акции «Будь добрым! Татарстан», сообщает объединение.

Мария Рохлина родилась 28 сентября 1924 года в Запорожской области. Во время войны работала санинструктором, спасла жизни сотням бойцов, прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Германию и Чехословакию. За несгибаемый характер и силу духа получила прозвище «Железная Маша». Среди ее наград – орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и другие памятные знаки.

В соцсетях ветеран увидела видео, на котором четырехлетний Арслан Сибгатуллин в преддверии Дня Победы исполняет «Священную войну» – легендарные строки мальчику предложила выучить мама Гузель. Ролик набрал сотни тысяч просмотров, с этой песней Арслан выступал на митинге ко дню рождения Габдуллы Тукая и на церемонии вручения премии «Тантана» в Театре имени Камала.

Эмоциональное исполнение тронуло Марию Михайловну, и она решила передать часть своих наград семье Сибгатуллиных. Вручая награду, ветеран обратилась к Гузель Сибгатуллиной, назвав ее лучшей мамой России и подчеркнув, что награда – от женщин объединения «Надежда России», возглавляемого депутатом Госдумы, и что Гузель – их надежда.

Этот поступок стал примером того, как искренность и уважение к истории связывают поколения общей памятью и благодарностью. Доброе дело – не только помощь нуждающимся, но и внимание, уважение, сохранение ценностей, которые передаются от старших к младшим.

Рассказать о своих добрых поступках татарстанцы могут в рамках республиканской акции «Будь добрым! Татарстан». Ее цель – показать, что добровольчество и волонтерство начинаются с малых дел. Принять участие можно по четырем направлениям:

«Герой дня» – ежедневные добрые поступки каждого участника;

помощь участникам СВО;

помощь ветеранам, пожилым и нуждающимся;

«Я – волонтер» – специальная рубрика к 20-летию добровольческого сообщества республики.

Все истории публикуются в соцсетях под единым хештегом #БудьДобрымТатарстан, по итогам акции сформируется «карта добрых дел» республики.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, комментируя акцию, пожелала ветеранам долгих лет жизни и как можно больше уроков о событиях, людях, правде и доброте. Она назвала Татарстан регионом добрых дел, пояснила, что доброе дело – это ежедневный поступок и внимание к тем, кто нуждается в помощи, выразила уверенность, что инициативы татарстанцев увидят в «Добро.Центрах» и в рамках фестивалей добрососедства «Курше», и призвала всех жителей рассказывать в соцсетях о добрых делах, которые они совершают каждый день.