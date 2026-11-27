Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов подал апелляционную жалобу в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба», – говорится в картотеке судебных дел.

Напомним, Цаликова признали виновным в отмывании денег и получении взятки. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 млн рублей, лишили госнаград и запретили занимать должности на государственной службе в течение 15 лет после отбытия наказания.

Также с Цаликова по иску Минобороны взыскали 6 млрд 581 млн 635 тыс. рублей. Еще 50 млн рублей, эквивалент стоимости автомобиля Porsche Macan, а также мебельный гарнитур и мотоцикл взыскали в доход государства за взяточничество.