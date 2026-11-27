В Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялась горячая линия, посвященная вопросам оформления недвижимости в цифровом формате. На обращения участников ответила начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Эльмира Хасьянова, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, для направления документов в орган регистрации онлайн потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Оформить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах либо через мобильное приложение «Госключ». Отправить заявление в Росреестр в цифровом виде граждане могут через единый портал государственных услуг или личный кабинет ведомства, предварительно создав учетную запись.

Эльмира Хасьянова пояснила, что система пошагово предложит заполнить текстовые поля и прикрепить документы, подписанные электронной подписью надлежащего лица. После этого присваивается уникальный идентификатор начисления, по которому необходимо оплатить государственную пошлину, – лишь затем заявление принимается к рассмотрению.

В ведомстве обратили внимание на важное условие: при заключении сделки между физическими лицами продавцу до подачи документов в электронном виде следует обратиться в МФЦ с заявлением о возможной регистрации перехода и прекращения прав собственности в цифровой форме либо подтвердить электронную подпись через Единую биометрическую систему всем участникам сделки. Из этого правила есть исключения – когда документы направляются через нотариуса, застройщика, кредитную организацию или органы государственной власти и местного самоуправления.

Что касается формата, правоустанавливающие документы должны быть именно в электронной форме. Одним из допустимых вариантов является PDF/A, при этом предоставление простой сканированной копии законом не предусмотрено. Исключение возможно, например, для документов, поступающих от нотариуса или представителей органов власти.

Проверить готовность услуги можно онлайн по номеру заявления через официальный сервис ведомства или на портале госуслуг. После принятия решения на электронную почту заявителя приходит уведомление; при положительном исходе направляется подтверждающий электронный документ – выписка из ЕГРН. В случае приостановления или отказа заявитель также будет проинформирован уведомлением.

В Росреестре подчеркнули, что электронная подача сокращает срок регистрации на два дня. Нотариальные обращения, поступившие в цифровом виде, рассматриваются в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов. Столько же времени занимает рассмотрение ипотечных сделок с привлечением средств кредитной организации.