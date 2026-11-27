В Набережных Челнах начал работу второй пункт раздельного сбора отходов – площадка открылась у торгового центра «Арзан» на улице Сергея Титова, 36Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора ТКО Восточной зоны РТ «Гринта».

Новая точка стала еще одной возможностью для горожан сдавать вторсырье, получать консультации по сортировке и участвовать в экологических активностях. В открытии приняли участие юные волонтеры движения «Экоактивы», которые одними из первых передали на переработку собранное.

Согласно сообщению, в пункте организован прием вторсырья по восьми фракциям: алюминиевые и консервные банки, пластик ПВД и ПНД, макулатура, текстиль, стекло, батарейки и мелкая бытовая электроника. Все собранные материалы направляются на дальнейшую переработку – это сокращает объем отходов, отправляемых на захоронение, и дает ресурсам вторую жизнь.

На месте можно получить консультацию специалистов по раздельному сбору, поучаствовать в экологических активностях и за это получить полезные экоподарки.

Первый пункт РСО в Челнах открылся у торгового центра «Лента». За год на площадке собрали более 8 тонн вторсырья; точка востребована благодаря доступности. В октябре аналогичный модуль появился и в Нижнекамске.

Генеральный директор «Гринты» Евгения Фагимова отметила, что создание таких пространств – не только способ сделать раздельный сбор доступнее, но и важный шаг в формировании экологической культуры. По ее словам, компания стремится помогать жителям осваивать правила сортировки, осознавать ценность вторичных ресурсов и внедрять экологичные привычки в повседневность.

Начальник управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова добавила, что раздельный сбор мусора – первый и простой шаг к осознанному потреблению. Она подчеркнула: когда сортировка начинается дома, люди задумываются, как меньше мусорить в принципе, и постепенно приходят к более экологичному образу жизни. Открытие второго пункта, по ее оценке, подтверждает создание инфраструктуры раздельного сбора в Челнах, а локация у «Арзана» удобна – есть надежда, что точка будет востребована.

Развитие условий для раздельного сбора и экологического просвещения отвечает целям национального проекта «Экологическое благополучие».