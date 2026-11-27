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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать законодательную инициативу о введении уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях ударов, терактов и диверсий.

«Идет война, и, соответственно, нужно принимать те решения, которые должно принимать во время войны, для обеспечения безопасности. При этом, конечно, при соблюдении интересов наших граждан, с тем, чтобы не было каких-то вторичных негативных последствий», – заявил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина (цитата по «Интерфаксу»).

«Но, еще раз повторяю, аргументация должна представляться самими экспертами и теми, кто вносит эти законопроекты. И сейчас было бы неправильно как-то это комментировать до того, как состоялись обсуждения», – добавил Песков, переадресовав вопрос специалистам (не уточнив, впрочем, каким именно).

Накануне, 26 ноября, группа сенаторов, включая председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главу Комиссии СФ по защите суверенитета Владимира Джабарова и первого зампреда упомянутого выше комитета Артема Шейкина, внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях ударов, терактов и диверсий, а также о размещении военной техники, производстве и хранении вооружений и боеприпасов.

Уголовный кодекс РФ предполагается дополнить статьей 280.5 из двух частей. Согласно первой из них, за нарушение после административного наказания за аналогичное деяние либо при наличии судимости предлагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Согласно второй части предлагаемой статьи, если незаконное распространение сведений повлечет за собой смерть по неосторожности, вред здоровью или имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо помехи в работе инфраструктуры, максимальное наказание увеличивается до пяти лет лишения свободы.

При этом, помимо лишения свободы, первая часть данной статьи предусматривает в качестве наказаний штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо дохода осужденного за один-два года, принудительные работы на срок до трех лет или арест на четыре – шесть месяцев. Вторая часть будет допускать назначение вместо лишения свободы принудительных работ на срок до пяти лет.

К объектам, нарушения работы которых могут повлечь за собой более строгое наказание, в законопроекте отнесены транспортная и социальная инфраструктура, кредитные организации, предприятия оборонного комплекса, энергетики, промышленности и связи.

В Татарстане еще в августе прошлого, 2025 года Раис РТ Рустам Минниханов своим указом ввел административную ответственность за публикацию информации об ударах беспилотников и работе средств противовоздушной обороны.