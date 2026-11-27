«Результат не стал сюрпризом»: лыжница Терентьева — о четвертом месте в Руке
Российская лыжница Наталья Терентьева заявила, что результат в гонке на 10 км с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в финской Руке не стал для нее сюрпризом.
Она заняла четвертое место в гонке классическим стилем, отстав от победительницы Эббы Андерссон на 19,0 секунды.
«Результат не стал сюрпризом. Для меня это вполне обычный итог — ни хороший, ни плохой. Было здорово, но, думаю, в следующей гонке я выступлю ещё лучше», — приводит слова Терентьевой Ilta-Sanomat.
Отвечая на вопрос, чувствует ли она себя желанным гостем в Финляндии, лыжница отметила, что ей очень нравится это место.
«Мне очень нравится это место — Рука. Я чувствую себя здесь хорошо», — добавила она.
Терентьева выступила на этапе Кубка мира впервые за четыре года.