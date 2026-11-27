В Москве прошел Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России», приуроченный к 25-летию партии. В нем участвовали около 600 представителей НКО, волонтеры, общественные активисты, парламентарии, ветераны СВО, спортсмены и эксперты.

Главным итогом встречи стала резолюция о разработке федеральной стратегии развития социально ориентированных НКО до 2036 года. Документ подготовят совместно с Министерством экономического развития России. Среди его задач – снижение административной нагрузки на некоммерческие организации и включение общественных инициатив в Народную программу партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что с партией сотрудничают более 11 тыс. НКО. Для них работают центры поддержки гражданских инициатив, проводят юридические консультации и встречи с общественниками, а также организуют обучение в «Университете НКО».

По словам Якушева, предложения общественных организаций нередко становятся законодательными инициативами и государственными решениями. В их числе – продление на 10 лет пониженных тарифов страховых взносов для социально ориентированных НКО, повышение порога обязательного аудита до 5 млн рублей и учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Отдельно секретарь Генсовета отметил вклад сторонников партии в подготовку Народной программы: они направили более 500 тыс. предложений. Якушев призвал НКО и региональные советы сторонников участвовать в экспертной оценке и контроле за ее выполнением.