Вернется ли Россия на международный хоккейный лед — или решение CAS так и останется на бумаге? «ТИ-Спорт» поговорил с юристом Анной Анцелиович — она объяснила, почему ФХР не заставит IIHF исполнить решение CAS и что на самом деле ждет Валиеву и Большунова с их нейтральным статусом.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Даже швейцарский суд не заставит Канаду выдать визы»: юрист – о том, почему ФХР не может принудить IIHF исполнить решение CAS

– CAS обязал IIHF допустить российские сборные, но IIHF не пустила молодежную сборную России на ЧМ из-за того, что Канада не выдала визы. Как ФХР может заставить IIHF выполнить решение CAS?

– Допуск до соревнований – это прерогатива Международной федерации хоккея. Они допускают, разрешают, организуют соревнования. Но правила въезда в страну – это абсолютно другая, вторая линия. Это суверенное право государства проводить свою миграционную политику и политику в области безопасности. И ни одна спортивная федерация, которая является швейцарской общественной организацией, не может заставить государство выдать визы. Так же, как это не может сделать и национальная федерация того государства – Федерация хоккея Канады не может прийти к канадским правоохранительным органам и сказать: нам нужна эта виза, выдавайте. Это невозможно. То же самое швейцарский суд: даже если пытаться через него воздействовать на канадцев, немцев и финнов, не получится заставить их выдать визы. Швейцария – такое же государство, равноправное, как и все остальные.

– То есть нет никаких рычагов воздействия на IIHF?

– Подавать в этом деле иск против IIHF не имеет смысла, потому что IIHF не допускает в связи с событиями, которые находятся вне ее контроля. Это будет несоответствующий ответчик: не пускает правительство Канады, и IIHF за это нести ответственность не может. Основания обжаловать по существу у IIHF, по сути, исчерпаны – остается тянуть время и ссылаться на внешние обстоятельства.

– Европейские федерации бойкотируют матчи с Россией, Канада отказывает даже с визами. Это нарушение устава IIHF или антимонопольного права ЕС?

– Европейские федерации отказываются играть – это, конечно, неправильно. Им грозит техническое поражение, потому что они обязаны, если команда допущена до соревнований, с ней играть, подчиняться правилам. Все прекрасно понимают: если все бойкотируют и не будет состязательности, то такие соревнования никому не нужны – ни зрителям, ни спонсорам. Их можно наказать, дать техническое поражение, применить дисциплинарные санкции. Но заставить играть, к сожалению, нельзя: если они не хотят выходить на лед, ты же не потащишь этих мужиков на лед и не заставишь клюшкой махать.

– Какие средства защиты у ФХР?

– У ФХР в этом плане никаких рычагов нет. Тут нарушаются документы IIHF, поэтому важна позиция IIHF – насколько они будут готовы идти к наказанию тех, кто не будет выходить на лед.

– Отказ при нейтральном статусе. Может ли CAS рассматривать суверенное визовое решение?

– Нет. CAS не рассматривает споры между государствами, между государствами и спортсменами, спортивными организациями и так далее. Государства вообще не могут рассматривать свои дела в CAS. Суд рассматривает только споры между спортсменами и между спортивными федерациями. Поэтому смысла оспаривать визовый запрет нет.

– Если нет – где и на каких основаниях оспаривать?

– Такие отказы могут быть обжалованы, но по процедуре, предусмотренной каждым государством в своем миграционном законодательстве. Чаще всего это внутренняя сначала апелляция, потом судебная, но не по линии спортивного права.

– CAS отметил, что IIHF «никогда не запрашивала и не обосновывала нейтральный статус». Значит, у него нет регламентной основы?

– Действительно, нейтральный статус не рассматривался. Мы еще полного решения не видели. Нейтральный статус не рассматривался при рассмотрении споров ФХР и IIHF. Так как это не рассматривалось, то допускали сборную команду России.

– Если IIHF будет настаивать на нем – не противоречит ли это решению CAS?

– Будет ли являться это нарушением? В целом да, но IIHF может это обосновать немного по-другому, зайти со стороны, и это уже не будет являться нарушением. Нейтральный статус еще на повестке дня. Это еще может быть рассмотрено, и если креативно подойти, то это можно обосновать. Потому что как такового прямого запрета нет. Это действительно просто вопрос, который не рассматривался.

Фото: © Мария Евтеева / fsrussia.ru

«Визовый тупик»: почему у ISU нет ответственности, а у Валиевой – права на ошибку

– ISU допустил фигуристов до Гран-при Finlandia Trophy (20–22 ноября 2026 года в Хельсинки), но не обеспечил участие семи российским фигуристам. Есть ли ответственность по уставу?

– Нет, ISU по своему уставу, конечно, не будет нести ответственность.

– Обязана ли ISU учитывать визовую доступность?

– По идее, да, на момент присуждения. Когда будет присуждаться право проведения соревнований, ISU должно это учитывать и не давать этим странам право проведения, а пытаться давать тем странам, которые будут гарантировать допуск всех спортсменов. Но сейчас забирать у них – тут уже вступает в спор с интересами других спортсменов.

– Можно ли требовать компенсацию убытков?

– Нет, я думаю, тут это малоперспективно. Я не думаю, что какой-то суд решится выдать компенсацию за это.

– ISU отозвал нейтральный статус Камилы Валиевой, не раскрыв основания. Обязан ли раскрыть по процессуальной справедливости?

– В целом нет, они чаще всего просто отказывают, что не совсем правильно, потому что ты не понимаешь и не можешь оспорить. Но если идти в CAS, то они, в принципе, обяжут раскрыть причину отказа, с тем чтобы спортсмен мог попытаться убедить, что он соответствует критериям нейтральности. CAS может принять решение, что такое решение подлежит отмене. Не все федерации дают право обжаловать в CAS, хотя это не совсем правильно.

– Если CAS найдет нарушение – восстановить ее нейтральный статус или вернуть дело на пересмотр?

– И можно все равно попытаться обжаловать. Мы так делали с одной федерацией. Потому что это, конечно, нарушение прав человека, что принимается такое важное решение, которое означает запрет на труд, и его никуда нельзя обжаловать. Поэтому да, в CAS можно это обжаловать и попытаться отменить решение.

– 21-дневный срок на подачу апелляции от Камилы мог истечь. Состоятельна ли ссылка на «получение оснований от ISU» как отсрочку?

– Если истек 21 день, то он истек, его восстановить никак нельзя. Подача апелляции за пределы 21-дневного срока запрещена. Единственное, если действительно была какая-то переписка между юристами, речь о том, что предоставляли обоснование решения, то тогда можно считать, что мотивировочная часть решения была получена чуть позже, и попытаться с этой даты обжаловать. Мы не знаем, была ли такая переписка и были ли какие-то уточнения, предоставленные юристам. Это не так всегда очевидно – это внутренняя кухня между ISU и юристами спортсменки.

– Нейтральный статус не гарантирует въезд. Значит, конструкция не работает против иммиграционного суверенитета?

– Сейчас действительно государства нашли вот такую лазейку, что визовый вопрос имеет приоритет над участием в соревнованиях. И единственная возможность федерациям – это отнимать соревнования и не давать в будущем проводить такие соревнования. Но насколько это осуществимо с учетом такого количества стран и с учетом того, что это не самые бедные страны, а те, которые очень часто проводят соревнования, – тут это большой вопрос, насколько будут готовы к этому международные федерации.

Фото: соцсети vk.ru (Федерация лыжных гонок РТ)

«Приглашение обжаловать нельзя»: МОК, нейтральный статус и Большунов

– Спортсмен выполнил критерии FIS, но не прошел политическую проверку МОК. Можно ли оспорить «критерии нейтральности» в CAS?

– Решение МОК не приглашать – это не обжалуется. Потому что это приглашение. Ты можешь обидеться на человека, который тебя не пригласил в гости, но привлечь его к юридической ответственности нельзя. Так и тут: мы можем обижаться, что нас не пригласили, но это Игры. Раньше, когда подавалось от Олимпийского комитета и если спортсмен не соответствовал требованиям, были четко указаны эти требования, то это можно было обжаловать, говоря о том, что это дискриминационное применение критериев или неправильное.

– Куда обращаться, если CAS обязал FIS, но МОК не пригласил?

– Когда это идет по линии приглашения, то это просто приглашение, его обжаловать нельзя. Но в целом, если будут какие-то критерии и будет доказано, что критерий применен неправильно, то решение можно было бы в дальнейшем обжаловать, и CAS является надлежащим органом. Но тут надо смотреть, какая будет процедура зачисления российских спортсменов на Олимпийские игры.

– FIS смягчила критерии. Можно ли требовать пересмотра выдачи нейтрального статуса лыжника Александра Большунова из-за «изменения обстоятельств»?

– Если идет какое-то послабление, то да, конечно, можно попробовать пересмотреть ранее введенный запрет.

– Каковы шансы Большунова?

– По Большунову, к сожалению, не могу сказать – я не очень хорошо знаю это дело, поэтому оценивать его шансы не могу. Но смягчение позиции является одним из оснований, когда дела пересматривают.